Granollers y Terrassa se suman al circuito del festival Filmets de Badalona que exhibirá más de 250 películas

Granollers y Terrassa se suman este año en el circuito del festival Filmets de Badalona, que llega a su 51 edición y que exhibirá más de 250 películas de todo el mundo. Los Cines Catalunya de Terrassa acogerán una sesión de cine fantástico y de terror, mientras que los Cines Edison de Granollers tendrán una nueva cita de cine familiar. Ambas sedes se suman a las de Badalona (Teatre Zorrilla y El Círcol), Sant Boi de Llobregat (Can Castellet) y Barcelona (Institut Français de Barcelona). Hay que añadir sus sedes no oficiales, como el Hospital Germans Trias i Pujol, el Hospital Municipal de Badalona o el Institut Guttmann.

En la programación destacan las proyecciones de la Sección Oficial, que incluyen unos 250 cortos repartidos en 28 sesiones temáticas. Habrá producciones del Reino Unido en la sesión dedicada a los BAFTA, los premios de la Academia de Cine Británico, así como la tradicional Sesión Golfa, dedicada a las producciones más irreverentes, la Campus, dirigida a estudiantes de cine, o la KM 0, para películas catalanas.

Otra de las novedades de este 2025 es la creación del Filmets Lab, un laboratorio audiovisual y cinematográfico donde se presentarán proyectos de ficción, animación y documental. Un tribunal, formado por profesionales del sector, seleccionará una de las propuestas para ayudarle en el proceso de producción y proyectarla en la próxima edición de Filmets. También se estrena Filmets Talk, un formato de encuentro con cineastas, productores y profesionales del sector que pretende profundizar en el debate y la reflexión sobre el presente y el futuro de los cortometrajes.

Por su parte, los responsables del festival han anunciado que Michael Minkler será una de las estrellas internacionales invitadas. Este mezclador de sonido americano ha ganado tres Oscar por la labor desarrollada en los filmes 'Black Hawk abatido', 'Chicago' y 'Dreamgirls'.

Este año, además, tendrá lugar la segunda edición de Acció Cinema, una mesa redonda a cargo de Productores Audiovisuales de Cataluña, una clase magistral de animación con Estudi Grangel, responsables de películas como 'La novia cadáver' o 'Kung Fu Panda', y una sesión del Clúster Audiovisual de Cataluña y la Corpora del Área de Contenidos y Programación de 3Cat. La Nit de les Venus, ceremonia de entrega de los premios, tendrá lugar el 25 de octubre en el Teatro Zorrilla de Badalona.