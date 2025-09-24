El gobierno de Collboni lamenta la fragmentación política mientras BComú y ERC discrepan sobre una candidatura de izquierdas

Coincidiendo con la diada de la Mercè, EL PERIÓDICO ha publicado una encuesta elaborada por el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) que ha sacudido el tablero político en el Ayuntamiento de Barcelona. Revela que el PSC se consolida al frente del consistorio -con uno o dos concejales más que ahora- frente a una oposición desdibujada entre la que la ciudadanía percibe un elevado desconocimiento de sus líderes. Tras la tradicional misa y comitiva popular de la Mercè, los grupos municipales han valorado los resultados revelados este mismo miércoles por este diario.

Los socialistas han celebrado que la encuesta “consolida y amplía” el liderazgo del PSC y el alcalde, Jaume Collboni. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha constatado que la ciudadanía valora la capacidad de llegar a acuerdos y ha asegurado que las formaciones que mejoran los resultados son aquellas “que han tenido voluntad de diálogo”, en referencia a ERC, que obtendría un concejal más.

Bonet dice que la encuesta de EL PERIÓDICO consolida y amplía el liderazgo de Collboni / RICARD CUGAT / VÍDEO: NORMA VIDAL / ACN

No obstante, ha lamentado que los resultados muestran un consistorio “muy fragmentado”, dado el baile de concejales que podrían pasar de un grupo a otro, el elevado porcentaje de indecisos y la posible entrada de Aliança Catalana, que irrumpiría con dos concejales añadiendo un grupo más en el pleno municipal. Los resultados de la extrema derecha -no sólo la entrada de Aliança Catalana, Vox sumaría un concejal más- preocupan al gobierno aunque espera que en el caso del ayuntamiento “no quedaría tan reforzada como en otras instituciones”.

Junts busca su proyecto

El grupo que saldría más perjudicado es Junts, que bajaría de los 11 a los 7 concejales. Su líder, Jordi Martí, no confía en este pronóstico y cree que el veredicto de las elecciones de 2027 no tendrá “nada que ver”. Es más, está convencido de que Collboni las perderá. “Nunca las ha ganado”, ha apuntado. Junts trabaja ahora mismo para ofrecer un “proyecto definitivo” de cara las próximas municipales.

Si bien ha admitido que quería que se cerrara el proceso antes del verano, ha asegurado que ahora existe la ventana abierta de este otoño para encauzar el proyecto, ya que hay un acuerdo de Junts para abrir el proceso de aprobación de un reglamento que regulará los procesos en toda Catalunya allí donde se presenten candidaturas. Según ha dicho, a finales de noviembre se aprobará el reglamento e integrará los procesos y mecanismos que deben permitir llegar y nombrar a los candidatos de los diferentes municipios, también el de Barcelona.

BComú y ERC, en diferentes puntos

Y si algo ha revelado los resultados de la encuesta de EL PERIÓDICO es la disparidad de planteamiento entre BComú y ERC de cara a 2027. Los Comuns, preocupados por la “tendencia clara de la extrema derecha”, abren la puerta a una candidatura de partidos de izquierdas. De hecho, ha sido la primera vez que un cargo político de la formación, la propia líder, Janet Sanz, ha dicho abiertamente que es una “muy buena receta”. “Estaría muy feliz de ver candidaturas amplias”, ha expresado, teniendo en cuenta de que ella ya lo verá desde lejos, retirada de la política.

Sin embargo, los Comuns no podrán contar con ERC. La líder republicana, Elisenda Alamany, ha zanjado el tema con un contundente “no”. “No es una opción que esté encima de la mesa”, ha señalado. Considera que ERC tiene un “margen muy grande” para convencer a sus votantes de que pueden “volver a confiar” en ellos. Para ella, no es que se tenga que hablar más entre partidos, sino “entender mejor la ciudad”. Alamany ha celebrado el pronóstico de la encuesta, que les beneficia y que cree que es fruto de haber sabido leer las preocupaciones de los barceloneses.

“O Collboni o Sirera”

El líder del PP, Daniel Sirera, se ha mostrado satisfecho con los resultados del sondeo, de los cuales ha destacado que él es el candidato más conocido después del alcalde, con casi un 60% de grado de conocimiento. "Esto pone de manifiesto que estamos en la buena línea", ha dicho. De hecho, ha afirmado con contundencia que las próximas elecciones municipales "irán de dos: o de Jaume Collboni o de Daniel Sirera".

Por su parte, el presidente de Vox en Barcelona, Gonzalo de Oro, ha celebrado que su grupo “se afianza y crece en voto”, a pesar de que cree que las encuestas “hay que cogerlas con pinza”.