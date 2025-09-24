Última hora de las fiestas de La Mercè, en directo: conciertos y actividades

La actriz Emma Vilarasau ha dado la bienvenida a las fiestas de la Mercè con la lectura del pregón este martesen el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Como marca la tradición, la arroparon autoridades, familia y el numeroso público que se congregó en la plaza Sant Jaume para abrir la fiesta mayor. La intérprete catalana releva en este honor a la ilustradora Carme Solé i Vendrell, que inauguró la pasada edición, y la escritora Najat El Hachmi que lo hizo en 2023.

La Mercè 2025: Todos los escenarios de los conciertos y espectáculos de Barcelona Un año más, regresan las fiestas de La Mercè para llenar Barcelona de música, tradición y cultura del 23 al 28 de septiembre. Con una programación musical y cultural que se expande por toda la ciudad, este año las fiestas contarán con más de 100 conciertos gratuitos repartidos en 19 escenarios distintos alrededor de la ciudad. Además, habrá espectáculos y propuestas artísticas, actividades familiares y su legendario piromusical como clausura. Todo ello en una edición que combina el ciclo Música Mercè, que da espacio a propuestas locales, mestizas y de raíz, con el festival BAM (Barcelona Acció Musical), enfocado en proyectos emergentes, alternativos y de proyección internacional. A ello se suma la presencia de Manchester como ciudad invitada, lo que permitirá descubrir el talento artístico británico en diálogo con la escena catalana. Lea aquí toda la información.

Ignasi Fortuny Ella tiene poder: la Mercè luce con orgullo el talento femenino barcelonés En su gran escaparate anual, las fiestas de la Mercè, la Barcelona hechicera y poderosa luce este año con orgullo un precioso y amplio abanico de talento femenino local. La programación musical muestra un elenco de criaturas en un dulce momento creativo -ahí están jóvenes cometas como Mushka o faros permanentemente iluminados como Maria Arnal- ocupando las parcelas más nobles de una inmensa parrilla de espectáculos (un centenar de conciertos en 14 escenarios de la ciudad desde este martes al domingo 28 de septiembre). Lea aquí la noticia completa.

Emma Vilarasau, en el pregón de la Mercè 2025: "No permitáis que los turistas os amarguen, ¡disfrutad la ciudad!" Vilarasau ha repasado su vínculo con Barcelona, los regalos y también primeras veces que le ha dado, sin olvidarse del contexto actual. La actriz ha condenado firmemente el genocidio en Gaza y ha lanzado críticas contra el alto precio de los alquileres, la falta de inversión en cultura, la insuficiente protección del catalán, y la masificación turística. “No permitáis que los turistas os amarguen o os desplacen. ¡Ocupad la ciudad y disfrutadla!”, ha pedido a los barceloneses para estas fiestas. Lea aquí la crónica completa de Judith Cutrona.

"Las fiestas merecen ser celebradas porque la vida se tiene que celebrar" Vilarasau dice que "pese a que las fiestas se unirán siempre con el recuerdo de la guerra, merecen ser celebradas porque la vida se tiene que celebrar. Llenad las calles, llenad los conciertos y todos los actos. Vivid y disfrutad de estas fiestas de la ciudad. No permitáis que los turistas os amarguen o os desplacen. Ocupad la ciudad y disfrutadla. Viva la fiesta mayor de Barcelona. Viva la Mercè", concluye.

"Deseo que se deje de negociar con un estado genocida" "Mi deseo es que de una vez haya un castigo a Israel, porque lo que se ha acordado esta mañana no es suficiente. Deseo que se deje de negociar con un estado genocida", clama Vilarasau. "Estoy muy cansada de sentir vergüenza, impotencia y mucha tristeza de pertenecer a Europa. Y pienso que que no nos dejen entrar a Tel Aviv es quizá más un honor que un agravio".

"La gente no sabe lo que ha costado mantener el catalán" También reivindica lo que ha costado mantener intacto el catalán: "La gente no es consciente de lo que ha costado mantener esta lengua [...] Si la gente fuera consicente, a lo mejor nos ayudarían un poco a mantenerlo".

Vilarasau, sobre la vivienda en Barcelona: "Creo que es muy triste cuando las ciudades pierden a su gente" Vilarasau denuncia la situación de la vivienda en Barcelona actual: "Hoy sería imposible pagarse un alquiler con un sueldo de actor. Esta ciudad sufre de una falta absoluta de vivienda. Muchos jóvenes se ven obligados a compartir piso y alquilar una habitación o irse de la ciudad. Creo que es muy triste cuando las ciudades pierden a su gente. Creo que empiezan a perder su esencia. Creo que es el inicio de una decadencia. Tendríamos que hacer lo que podamos para evitarlo", denuncia la actriz.

"Todo era nuevo, todo estaba por descubrir, y el mundo lleno de infinitas posibilidades" "Ser estudiante de teatro en ese momento político-social tan especial fue una suerte inmensa. Todo era nuevo, todo estaba por descubrir, y el mundo lleno de infinitas posibilidades. Pese a ello no teníamos TV3, no se hacía cine en catalán y las salas en Barcelona eran pocas. Por lo tanto el futuro como actriz era más que cuestionable", recuerda Vilarasau.

"La primera manifestación feminista no se olvida" Recuerda también que Barcelona le ha dado muchos regalos, entre ellos poder estar en la primera manifestación feminista después de la muerte de Franco: "Un regalo inmenso que me ha hecho esta ciudad. La primera manifestación feminista nunca se olvida", recuerda.