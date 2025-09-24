Las familias demandadas por la escuela Mare de Déu del Carme de Terrassa recorren y alegan libertad de expresión

Las tres familias que la propiedad de la escuela Mare de Déu del Carme de Terrassa demandó por calumnias han presentado este martes un recurso ante el juzgado de instrucción 3 de la cocapital vallesana, según ha podido saber el ACN. Los Carmelitas reclamaban 37.000 euros a tres personas por daños morales a partir de una conversación en un chat privado, según argumenta la defensa, que en su escrito apela a la libertad de expresión y al que no puede tenerse en cuenta la prueba en el procedimiento judicial, dado que no se puede acreditar que las conversaciones sean verídicas y que correspondan a los padres. La defensa también apela al diálogo entre las partes, que de lo contrario podría acabar en una vista entre finales de año y principios de 2026.

La demanda responde a la situación vivida desde el pasado curso en el centro, donde un grupo de padres y madres denunciaron un cambio ideológico en el centro, conocido popularmente como el Karmel. El colectivo se unió bajo la plataforma Recuperem el Karmel, que reúne a unas 170 familias, para reclamar que el centro recuperara la esencia que aseguran que hasta ahora había tenido.

Concretamente, señalan que desde hace unos meses se ha producido una "radicalización religiosa alarmante" en el centro, con una crítica porque la dirección no seguía sus estatutos como confesional, sino evangelizador. También denuncian que han crecido las horas lectivas de religión y que se ha contratado a profesorado "exclusivamente vinculado a movimientos religiosos, como el Camino Neocatecumenal".

Además, aseguran que los padres y madres que se han interesado por el centro de cara al próximo curso han recibido la información del colegio como "católico, catalán y progresista", y que en ningún momento se indica que la escuela haya pasado de ser católica a evangelizadora.

El pasado mes de julio la propiedad denunció a tres padres, a los que acusaban de proferir injurias y calumnias contra ellos en un chat privado. La defensa cree que el centro tuvo acceso a través de un padre o madre, que les facilitó el contenido de los mensajes, y que se atribuían a personas concretas.

Sin embargo, este martes la defensa ha presentado un recurso ante la jueza. "Consideramos que es una prueba ilícita y que no puede tenerse en cuenta en el procedimiento judicial, y aunque se pueda acreditar, no se puede acreditar que sean conversaciones reales y verídicas y que corresponden a las personas demandadas", ha señalado el abogado de las familias, Miguel Morales, al ACN.

En segundo término, el letrado apela a la liberta de expresión de los padres y madres que hablaban en el chat, en un contexto privado, destaca, en el que se manifestaban libremente sus preocupaciones por la situación que vivían en la escuela. Morales prevé que la vista ante la juez no se produzca hasta finales de este año o ya a principios del próximo.

Sin embargo, el abogado espera que venza la opción del diálogo entre la propiedad del centro y los padres y madres, no sólo los demandados, también el resto de la comunidad que ha manifestado su preocupación en los últimos meses. En este sentido, recuerda que el Departamento d'Educació, que tiene un procedimiento inspector abierto, también puede llamar a las partes a reunirse para intentar desatascar la situación sin tener que pasar por el juzgado.