Descarga el programa de actividades de La Mercè 2025 en PDF

La Mercè está a la vuelta de la esquina: la fiesta mayor de Barcelona se celebrará este año del 23 al 28 de septiembre y convertirá a la capital catalana en un escenario al aire libre con más de 100 conciertos, 80 espectáculos de artes de calle y 55 actividades de cultura popular. Las plazas y los parques de la mayoría de distritos acogerán música, danza, circo y teatro para todos los públicos. El programa de las fiestas se puede descargar en PDF y mediante la App habilitada por el consistorio así como en la web del consistorio.

La actriz Emma Vilarasau dará el pistoletazo de salida a las fiestas como pregonera de la Mercè. Pronunciará el pregón el 23 de septiembre por la tarde. El 24 habrá ‘gegants’, pasacalles, bailes tradicionales y música coral, en una jornada marcada por el Seguici de la Mercè, la Diada Castellera y la Cabalgata de la Mercè.

Piromusical

Uno de los momentos más esperados de la programación será el piromusical que pondrá punto y final a la fiesta el domingo a las 22.00 en la avenida de la Reina Maria Cristina. Esta vez contará con el sello de Estopa, que serán los encargados de la selección musical y, además, estrenarán nueva canción de rumba catalana con The Tyets. El espectáculo que iluminará el cielo de Barcelona convivirá con un momento muy especial: ver de nuevo brotar agua a la recién estrenada Font Màgica.

La presencia de Manchester como ciudad invitada sumará el talento de una decena de compañías británicas, que compartirán escenario con artistas locales en el parque de la Trinitat y en el de la Estació del Nord. Este último ofrecerá propuestas para todos los públicos: espectáculos infantiles por la mañana, programación general por la tarde y variedades para adultos por la noche. El parque de la Trinitat gana aún más protagonismo con tres días llenos de estrenos, danza inclusiva y experiencias inmersivas.