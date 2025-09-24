Crecen la oposición a restringir el coche en el centro y a ampliar el aeropuerto de Barcelona

El estado de las calles de Barcelona y cómo moverse por ellas son quizá el debate ciudadano más rico de la ciudad, alentado por las numerosas actuaciones y obras recientes que tienen como protagonistas el transporte público, el vehículo privado o las infracciones. Quizá por ello, la última encuesta de GESOP para EL PERIÓDICO dibuja una división superior en este campo que en ámbitos como la vivienda o el turismo.

Si bien hay algunos consensos muy claros, como perseguir el incivismo, y otros bastante holgados, como el tranvía por la Diagonal, algunas políticas generan todavía importantes reticencias. Peatonalizar más calles y cubrir la ronda de Dalt logra luz verde, sin furor. Las intervenciones más discutidas son seguir limitando el coche en el centro y ampliar el aeropuerto.

De las 12 políticas barcelonesas por las que ha preguntado el sondeo, realizado este mes de septiembre de 2025, el crecimiento del aeródromo de El Prat es la única que suspende con un 41,3% de partidarios y un 50,6% de detractores. Los encuestados que se oponen a la obra crecen diez puntos respecto a 2024, cuando el estudio también preguntó por esta cuestión.

No obstante, según el recuerdo de voto en las elecciones municipales de 2023, las respuestas son diametralmente opuestas. Solo un 17,6% de votantes de Ada Colau aceptaría ampliar el aeropuerto. En cambio, lo avalan ocho de cada diez afines a Daniel Sirera. Tanto en el electorado de Junts como en el del PSC, el resultado es casi de empate: algo más de un 50% es pro ampliación y sobre un 40% se opone.

Coches

Para que Barcelona persevere en las pacificaciones sin polémica deberá dominar muy bien el relato, porque no recibe el mismo apoyo la idea de “peatonalizar calles” que “limitar el uso del coche privado en el centro”, aunque una misma obra puede suponer las dos cosas. La primera fórmula recibe el aval del 63,5% de los encuestados, mientras que la segunda solo del 54,4%.

RV

En otras palabras, el rechazo sube diez puntos en función del enunciado. Bcomú es el único ‘target’ de votantes invariable ante la definición, con más del 80% de partidarios en ambos casos. La oposición a restricciones en el centro ha crecido ocho puntos en un año y hoy solo las aprueban las izquierdas.

Distinto panorama para una obra que empezará a caminar pronto. La conexión del Trambesòs y el Trambaix por la avenida Diagonal ya ha recibido luz verde inicial de la ATM y se votará en octubre en el consistorio. A priori, con buenas perspectivas pese a su historial de polémicas. Actualmente el 73,4% de los barceloneses sería partidario de la unió ferroviaria, a tenor de la encuesta de GESOP. Solo un 17% se mantiene en contra. Por partidos, solo los electores de Junts arrastran los pies con la iniciativa: apenas un 50,6% de apoyo. Más de treinta puntos de diferencia respecto a los electorados del PSC, ERC y PP y hasta cuarenta respecto al de Bcomú.

En cuanto a cubrir la ronda de Dalt, obra de gran complejidad que se realiza por fases, el 63,8% está a favor y 31,6% en contra. Los tres segmentos de votantes más partidarios son los del Bcomú, Junts y PP, por este orden.