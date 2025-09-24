Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica religiosa

Un camión de Abogados Cristianos recorre Barcelona para protestar contra el cartel de la Mercè 2025

El Arzobispado de Barcelona critica que el cartel de la Mercè utiliza de forma "irreverente" formas religiosas

Las 'mejores' polémicas sobre carteles de la Mercè: del cine de terror a la falsa Colau y la 'Merche' de Mariscal

Camión de Abogados Cristianos contra el cartel de la Mercè 2025

Camión de Abogados Cristianos contra el cartel de la Mercè 2025 / .

El Periódico

El Periódico

Barcelona
La asociación Abogados Cristianos ha hecho circular este miércoles, coincidiendo con el Día de la Mercè y festivo en Barcelona, un camión con un mensaje dirigido al alcalde Jaume Collboni. El vehículo ha recorrido durante la mañana varias calles de la ciudad, mostrando el lema “¡Nuestra fe no es un circo!”, junto a una imagen del alcalde junto a la Virgen de la Mercè, copatrona de Barcelona y protagonista de la fiesta mayor que se celebra esta semana.

La acción se enmarca en una campaña lanzada por la entidad, que critica el cartel y el vídeo oficial de las fiestas de la Mercè 2025. Abogados Cristianos lamenta que este año han representado a la virgen “como un personaje circense, rodeada de acróbatas y cabezudos, y levantándose la falda en medio de un espectáculo de baile”.

En un comunicado, la asociación ha pedido la retirada del material gráfico y audiovisual, al que califican de “ofensivo y ridiculizador”, y ha reclamado al consistorio que “pida disculpas a los católicos”. También recuerdan que en 2024 la misa en honor a la Virgen de la Mercè no formó parte del programa oficial de las fiestas.

Además de la acción en las calles, la organización ha hecho pública una carta dirigida al alcalde y ha iniciado una recogida de firmas que, según sus datos, supera las 22.000.

Por su parte, el Arzobispado de Barcelona ya había manifestado su disconformidad en verano, cuando se presentaron el cartel y el spot oficiales de la Mercè 2025. En un comunicado, la archidiócesis expresó que se hacía un uso “irreverente de diferentes formas religiosas” con la intención de “ridiculizar la imagen de la Mare de Déu de la Mercè”, y recordó que se trata de la patrona de la ciudad, de la diócesis y de la provincia eclesiástica.

