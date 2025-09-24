FOTOS | La cabalgata de la Mercè 2025 enamora con su nuevo recorrido por la Via Laietana

La Cabalgata de la Mercè 2025 encandila al público familiar este miércoles con un nuevo recorrido. Las obras en la Rambla han obligado de repensar la ruta de este acto multitudinario, uno de los actos más esperados de la fiesta mayor de la capital catalana. La alternativa elegida ha sido la Via Laietana, que ha concentrado la mayor parte del desfile.

Miles de personas han acudido una vez más a la cita, imprescindible para muchos hogares barceloneses. La cabalgata tiene como protagonistas a los 'gegants' y cabezudos, puesto que participan en ella todos los de la ciudad y sus barrios. Esta edición cuenta, además, con dos figuras de Manchester (Inglaterra), la ciudad invitada de la Mercè 2025. Artesanos y grupos de cultura popular de ambas ciudades las han confeccionado como legado y han elegido como temática las abejas.

La 'plantada' tiene lugar como siempre en la plaza Catalunya, pero en lugar de descender hacia Canaletes, la comitiva inicia la rúa a las 18 horas por la calle Fontanella hasta la plaza Urquinaona, donde enfila toda la Via Laietana recién reformada hasta el cruce con Jaume I. El fin de fiesta, como es costumbre, se celebra sobre las 21 horas en la plaza Sant Jaume. Los cambios han supuesto importantes alteraciones de la movilidad, con prohibiciones de estacionamiento, cortes de tráfico y desvíos en varias calles principales del centro de Barcelona. Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona recomendaba evitar el uso del vehículo privado durante la tarde del miércoles.