Cabalgata de la Mercè 2025 en Barcelona, hoy miércoles: cortes de tráfico, horario y recorrido

La Cabalgata de la Mercè 2025 se celebrará el miércoles 24 de septiembre, de 18:00 a 21:00 horas, y recorrerá algunas de las principales calles del centro de Barcelona. El desfile, uno de los actos más esperados de la fiesta mayor de la capital catalana, tendrá como protagonistas a los tradicionales 'gegants' y contará, además, con dos figuras invitadas de Manchester (Inglaterra).

El recorrido saldrá de la calle Pelai y finalizará en la plaza de Sant Jaume, pasando por la plaza de Catalunya, Fontanella, Via Laietana y Jaume I. Por ello, se producirán importantes alteraciones de la movilidad, con prohibiciones de estacionamiento, cortes de tráfico y desvíos en varias calles principales. Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona recomienda evitar el uso del vehículo privado durante la tarde del miércoles.

A continuación, repasamos todas las afectaciones de las que ha informado el consistorio.

Prohibición de aparcamiento

El 24 de septiembre quedará prohibido aparcar vehículos (también motocicletas en aceras) en los siguientes puntos:

De 7:00 a 20:00 horas : en la plaza de Catalunya (lado Llobregat y lado mar) y en la calle Fontanella, entre plaza de Catalunya y Via Laietana (ambos lados).

: en la plaza de Catalunya (lado Llobregat y lado mar) y en la calle Fontanella, entre plaza de Catalunya y Via Laietana (ambos lados). De 15:00 a 20:00 horas: en el paseo de Colom, desde plaza de Correus hasta Simó Oller (lado montaña).

Cortes de tráfico antes de la Cabalgata

A partir de las 17:00 horas, comenzarán los cortes previos al desfile en el centro de Barcelona:

Desde la plaza de Catalunya (lado Llobregat) comenzará el aislamiento del tráfico.

(lado Llobregat) comenzará el aislamiento del tráfico. Los vehículos que circulen por la calzada Besòs de la Rambla no podrán seguir recto y deberán girar a la derecha.

no podrán seguir recto y deberán girar a la derecha. Los vehículos procedentes de Balmes no podrán girar hacia Bergara.

Cortes de tráfico durante la Cabalgata

Mientras dure la Cabalgata, de 18:00 a 21:00 h, los siguientes tramos quedarán cerrados o tendrán desvíos:

La Rambla (calzada Besòs) : corte en el Portal de la Pau. El tráfico residual se desviará en el Pla de la Boqueria hacia la calle Hospital y, finalmente, hacia Canuda.

: corte en el Portal de la Pau. El tráfico residual se desviará en el Pla de la Boqueria hacia la calle Hospital y, finalmente, hacia Canuda. Ronda de Sant Antoni (calzada Besòs) : desvío por Aribau.

: desvío por Aribau. Plaza de la Universitat : quedará prohibido el giro desde la Gran Via de les Corts Catalanes hacia la plaza.

: quedará prohibido el giro desde la Gran Via de les Corts Catalanes hacia la plaza. Calle Balmes : el tráfico se desviará por la Gran Via, con restricción de giro desde el lateral. El tráfico residual se canalizará por la Ronda Universitat.

: el tráfico se desviará por la Gran Via, con restricción de giro desde el lateral. El tráfico residual se canalizará por la Ronda Universitat. Pau Claris : desvío por Gran Via, con prohibición de giro desde el lateral.

: desvío por Gran Via, con prohibición de giro desde el lateral. Via Laietana : en sentido descendente, habrá corte en la plaza de Urquinaona, con desvío hacia Ronda Sant Pere. En sentido ascendente, habrá corte en plaza de Idrissa Diallo, con desvío hacia el paseo de Colom.

: en sentido descendente, habrá corte en la plaza de Urquinaona, con desvío hacia Ronda Sant Pere. En sentido ascendente, habrá corte en plaza de Idrissa Diallo, con desvío hacia el paseo de Colom. Princesa: se cortará el acceso a la calle Comerç.

Calles con cambios de sentido

El ayuntamiento ha informado de que también se invertirá el sentido de la circulación habitual en las siguientes vías: