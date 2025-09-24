Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Barcelona durante La Mercè 2025: previsión día a día

¿Es el día de La Mercè una jornada otoñal pasada por agua o de verano seco y soleado?

Barcelona
Barcelona celebra esta semana las fiestas de La Mercè 2025, que tendrán lugar del 23 al 28 de septiembre. Durante seis días, la ciudad se transformará en un gran escenario con conciertos, exhibiciones de cultura popular y actividades para todos los públicos.

Buena parte de los actos se desarrollarán al aire libre, por lo que la meteorología jugará un papel importante en el desarrollo de la programación. A continuación, repasamos la previsión del tiempo para la fiesta mayor.

Previsión del tiempo

El miércoles 24, día festivo en Barcelona, se esperan cielos nubosos por la mañana y soleados a partir del mediodía. Se prevén temperaturas de 15 ºC de mínima y 22 ºC de máxima.

Para el jueves 25 se esperan lluvias durante buena parte del día. En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas de unos 16 ºC y máximas en torno a los 20 ºC.

En cuanto al fin de semana, fechas clave de la fiesta mayor con los conciertos multitudinarios del viernes 26 y sábado 27, además del tradicional piromusical del día 28, las predicciones todavía son muy provisionales. Por ahora, todo apunta a una baja probabilidad de lluvias, si bien el viernes y el domingo la situación aún es incierta. Las temperaturas se mantendrían estables, con máximas de alrededor de los 24 ºC y mínimas que se acercarían a los 16 ºC los tres días.

