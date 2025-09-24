Barcelona recrea el histórico “secuestro” del bus 47 en La Mercè

Este miércoles 24 de septiembre, festivo por el día de la Mercè en Barcelona, el barrio de Torre Baró ha vuelto a revivir uno de los episodios más importantes de su historia: el “secuestro” del autobús de la línea 47. La recreación artística, organizada por Pallassos Sense Fronteres, ha servido como homenaje a la película 'El 47' y a la gesta protagonizada en 1978 por el conductor de autobuses y vecino del barrio, Manolo Vital.

La 'performance' ha arrancado a las 10:30 horas en la Estació del Nord, donde una veintena de payasos y payasas han “secuestrado” un bus acompañados por los actores de la película 'El 47'. Desde allí, el vehículo ha ascendido hasta Torre Baró, donde ha sido recibido por una batucada que lo ha acompañado hasta el Parc de l’Aqüeducte.

El acto ha contado con la presencia de Andreu Buenafuente, Sílvia Abril y Tortell Poltrona. Después, han arrancado diversos han espectáculos de circo, música y humor a cargo de artistas voluntarios de Pallassos Sense Fronteres. Además, a las 16.30 horas, está prevista la proyección de la película 'El 47' en el barrio.

La historia del secuestro real

El homenaje coincide con el 47 aniversario del “secuestro” del autobús de la línea 47, que tuvo lugar el 7 de mayo de 1978. Aquel día, Manolo Vital, conductor y vecino de Torre Baró, desvió el recorrido del vehículo para llevarlo hasta su barrio, que carecía de conexión de transporte público. Numerosos vecinos se sumaron a la acción, abriendo paso al autobús por calles sin asfaltar o subiendo a bordo para acompañarlo.

La reivindicación buscaba demostrar que Torre Baró merecía el servicio de transporte que se le negaba desde hacía años. Finalmente, y gracias a este acto, Vital consiguió que a su barrio llegaran los autobuses.

El año pasado, la historia revivió gracias al estreno de la película 'El 47', con gran éxito de taquilla, que permitió acercar a las nuevas generaciones la lucha de Vital y del vecindario. Con la recreación artística de este miércoles, Torre Baró ha vuelto a celebrar este hecho, y a poner en valor la capacidad de la ciudadanía para cambiar las cosas.