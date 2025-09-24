Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coste de vida

Barcelona encabeza un ranking de las ciudades más caras de España: el ocio y el billete del bus, por encima de la media nacional

El informe se basa también en el coste de la vivienda y la cesta de la compra y en el pago de impuestos y facturas del hogar

Barcelona es la capital con las habitaciones más caras de España: 570 euros al mes de media

Barcelona es la ciudad más cara para aparcar un coche eléctrico en la calle

Una chica utiliza una máquina para comprar tíquets de TMB en la estación de metro de plaza Catalunya, en Barcelona.

Europa Press

Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid son las tres ciudades con el coste de vida más alto que la media nacional, en concreto, un 38,13%, un 24,20% y un 20,95%, respectivamente, según un análisis realizado por Kelisto.es.

En la otra cara de la moneda se sitúa Lugo, la ciudad más barata (-14,13% por debajo de la media), seguida de Zamora (-12,22%) y Oviedo (-11,18%), y otras ciudades como Teruel, Huesca o Ávila que, según el informe, son menos atractivas porque son de interior y no tienen costa.

En concreto, el informe tiene en cuenta los datos de las 50 capitales de provincia, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y para cada una de ellas se han examinado cifras sobre 17 productos y servicios de seis categorías: vivienda, impuestos, facturas del hogar, transporte público y privado, compra y ocio.

Grandes diferencias de precios

"Barcelona, Palma de Mallorca, Granada, Málaga, Girona, València y Almería son los principales estandartes gracias a su fortaleza como destino turístico, a su atractivo para las multinacionales y nómadas digitales y a sus buenas infraestructuras y conexiones", ha explicado la portavoz de Kelisto.es, Estefanía González.

Asimismo, las diferencias de precios entre unas capitales y otras son muy distintas en función del producto o servicio que se compare, por ejemplo, la mayor brecha se registra en lo que respecta al IBI: entre la más cara para el pago de este impuesto (Soria) y la más barata (Pamplona) hay una distancia del 652%.

Poca variación

En cambio, las diferencias más reducidas se dan en el precio de la cesta de la compra (10,6% de diferencia entre las más caras y las más baratas) y de la gasolina, donde la capital con el coste más elevado (Palma de Mallorca) es un 44,3% más cara que la que tiene el más bajo (Santa Cruz de Tenerife).

En referencia a la vivienda, los precios más caros son los de San Sebastián (610.560 euros, un 167,2% sobre la media), Madrid (540.990 euros, un 136,7% más) y Barcelona (457.470 euros, un 100,2% más), mientras que las ciudades más económicas son Zamora (123.210 euros, un 46,1% por debajo de la media) y Ávila (131.130 euros, un 42,6% menos).

En cuanto al seguro de hogar, Barcelona tiene el precio más alto, con 229,4 euros de media al año (un 42,4% por encima de la media), mientras que Castellón de la Plana tiene el más económico: 129,5 euros de media al año (19,6% por debajo).

Transportes

Por otra parte, para el seguro de coche, Melilla registra el precio medio más alto (338 euros al año, un 94,4% más que la media), mientras que Guadalajara y Castellón de la Plana tienen el más barato: 150 euros (-13,7% respecto a la media).

En lo relativo al transporte público, las ciudades con un billete sencillo más caro de autobús son Barcelona (2,65 euros, un 104,7% más que la media) y Palma de Mallorca (2 euros, un 54,5% más), en el lado opuesto, Lugo (0,64 euros, un 50,6% menos que la media), Ceuta y Orense (0,85 euros, un 34,3% menos) son las ciudades con precios más económicos.

Ocio

En referencia al ocio, las capitales más caras para disfrutar del cine son Barcelona y Madrid (10 euros por ticket, un 24,5% por encima de la media), mientras que Segovia es la más barata (6,25 euros, un 22,2% menos).

Por último, para tomarse una jarra de cerveza, Barcelona y Palma de Mallorca son las ciudades con los precios más caros (4 euros, un 41,8% sobre la media) y Cáceres, la más económica (1,5 euros, un 46,8% menos).

