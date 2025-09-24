Barcelona celebra una diada de la Mercè plácida, sin lluvia ni sobresaltos políticos

La previsión de lluvia -o las lágrimas de Santa Eulàlia, para los más poéticos- ha dado una tregua esta mañana del día de la Mercè, patrona de Barcelona. Con un cielo totalmente despejado y un ambiente festivo, la cultura popular ha comenzado a resonar en las calles aledañas a la basílica de la Mercè, que se ha llenado por completo para la misa solemne de cada 24 de septiembre. El alcalde, Jaume Collboni, ha mantenido la tradición por tercer año consecutivo asistiendo a la eucaristía, a diferencia de su antecesora, la exalcaldesa Ada Colau, que no acudió a ninguna durante los ocho años que estuvo en el cargo. No le ha acompañado este año el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como sí hizo el pasado.

Una larga cola de fieles esperaba ante la basílica diez minutos antes de la misa, programada a las 10.30 horas, cuando Collboni ha llegado andando desde el ayuntamiento, luciendo la banda de concejal -como el resto de ediles hoy- y acompañado por los tenientes de alcalde Jordi Valls y Albert Batlle. A la entrada de la basílica les aguardaban las tenientes de alcalde Laia Bonet y Maria Eugènia Gay. La mayoría de concejales ya se encontraban en el interior, con una puntualidad impecable. No ha sido el caso de los ediles de BComú y ERC, que mantienen su propia tradición de no asistir a la misa. Sí han acudido el líder de Junts, Jordí Martí, el del PP, Daniel Sirera, y el de Vox, Gonzalo de Oro, además de los concejales de dichos grupos.

También ha asistido el presidente del Parlament, Josep Rull; el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, el de Justicia, Ramon Espadaler, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, además de autoridades civiles y militares, ante los que el arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha llamado a “aunar fuerzas” y trabajar por el bien común y por la “construcción de una sociedad más unida, más libre, más justa y solidaria”. “Todos unidos podremos más que si cada uno va a la suya”, ha afirmado.

“Hagan posible la paz"

Omella no ha dejado pasar la ocasión para referirse a las guerras en la Franja de Gaza y Ucrania, sumándose así a las palabras del Papa León XIV el pasado domingo. Ha pedido encontrar “una solución diplomática en estos conflictos que tanto sufrimiento están generando desde hace demasiado tiempo”. Además, ha rogado para que los gobernantes reunidos en Nueva York en la Asamblea General de las Naciones Unidas “hagan posible la paz”.

"Virgen de la Mercè, confiamos en ti y nos ponemos bajo tu protección", ha dicho, y ha confiado en que, con esta guía, la sociedad "será capaz de construir una sociedad más fraterna y humana", aceptando y respetando a los diferentes y los que piensan de manera distinta.

Comitiva tranquila

A la salida de la misa les ha recibido una plaza repleta de gente, bastante más que el año anterior. Con una treintena de músicos, la Banda Municipal de Barcelona ha abierto camino a la comitiva popular en la calle Regomir hasta alcanzar la plaza Regomir y llegar al ayuntamiento. El paseíllo ha avanzado a buen ritmo, acompañado de un gran número de personas que lo custodiaban a lado a lado. Sí han participado en la comitiva los concejales de ERC y BComú. Será la última para la líder de los Comuns, Janet Sanz, que hace apenas dos días anunció que se retira de la política institucional y, por tanto, del liderazgo del grupo que asumió cuando se marchó Colau.

El breve paseo ha discurrido sin incidentes, a diferencia de las ediciones prepandemia. Se ha librado también de los abucheos que sí recibió el año pasado justo a la salida, por parte del Sindicat d’Habitatge de Sants. Sus gritos se mezclaron brevemente con la música que acompañaba a los 'gegants' en la plaza. El resto del pasacalle transcurrió tranquilo, como esta vez. Más si cabe en esta ocasión.