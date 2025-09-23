Seis de cada diez barceloneses apoyan flexibilizar la reserva del 30% para vivienda social

La vivienda es la principal preocupación de los barceloneses, tal como constató el último barómetro del Ayuntamiento de Barcelona. Y la ciudadanía no solo se queja del mercado inmobiliario, sino que avala actuar con medidas públicas concretas, según la última encuesta de GESOP para EL PERIÓDICO.

Los resultados retratan a un electorado muy partidario, de casi por unanimidad (92%), de incrementar los pisos de alquiler social en la ciudad. También sobresale el apoyo claro a dos intervenciones en el mercado privado que están encalladas por falta de acuerdo político: regular los alquileres de temporada y flexibilizar la reserva del 30% en nuevas promociones.

La parálisis de la reserva del 30% en Barcelona contrasta especialmente con el respaldo popular. El 59,3% de los encuestados está a favor de suavizar la obligación de los constructores, frente a un 35,5% contrario. Cabe recordar que el rechazo a flexibilizarla engloba tanto a partidarios de mantener la norma actual como a defensores de una supresión total.

La medida estrenada en 2018 obliga a reservar este porcentaje de pisos a alquileres asequibles en las promociones nuevas y rehabilitaciones integrales que se impulsen en la ciudad. El rechazo del sector ha noqueado la medida, que ha dado a día de hoy unos resultados muy escasos en número de viviendas finalizadas y entregadas.

El gobierno en minoría de Jaume Collboni (PSC) concretó una fórmula para flexibilizar esta exigencia, por ejemplo al permitir a los promotores concentrar en otros inmuebles los metros cedidos o convalidarlos por un importe proporcional. Además, defendió que las rehabilitaciones de fincas más pequeñas quedaran fuera de la obligatoriedad. PSC y Junts, que sumarían mayoría para aprobarlo, llegaron a sentarse a negociar la letra pequeña.

Sin embargo, en junio los neoconvergentes se levantaron de la mesa y los socialistas anunciaron que aparcaban el plan hasta las elecciones de 2027. En una entrevista con este diario, el pasado fin de semana, el alcalde admitió que “lamentablemente está en un cajón hasta que haya las circunstancias políticas que permitan la aprobación”, en referencia a un eventual cambio de postura de Junts o incluso de Barcelona en Comú, hasta ahora contraria a suavizar el 30% vigente.

En esta situación, arroja luz observar los resultados de la encuesta por afinidad política. Aquellos que en las pasadas elecciones municipales votaron al PSC son los más favorables (68,7%), seguidos muy de cerca por los que escogieron a Junts (61,2%). Los votantes republicanos son los terceros más partidarios (58,1%). Sorprende, además, que incluso vean bien la flexibilización la mitad del electorado de Bcomú y PP, dos partidos que han censurado la iniciativa.

Alquiler de temporada

Por otro lado, hay un amplio consenso sobre la necesidad de regular los alquileres de temporada. El 85,1% de los encuestados se manifiesta partidario, frente a un escaso 11,8% que se opone. Y es que estos contratos con duración inferior a un año han proliferado como escapatoria a los nuevos topes de precio en el alquiler convencional. La tramitación de una normativa para esta modalidad, pensada para atajar la brecha y reducir irregularidades, avanza al ralentí. Barcelona espera que el Parlament de Catalunya fije un marco sancionador y observa el escenario español, tras haber descarrilado en el Congreso el primer intento de reforma de la ley de arrendamientos.

Los más favorables a regular los contratos de temporada son los votantes de Bcomú (94,5%), los de ERC (90,5%), los de Junts (88,4%) y los del PSC (85,3%). Los más reacios son los populares (64,7%), aunque igualmente los partidarios de legislarlos copan dos tercios de este electorado.