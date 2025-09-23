El sector de los VTC protesta delante de Territori: "No nos dejan trabajar"

Decenas de coches negros han salido de nuevo en protesta este martes por la tarde, esta vez para concentrarse delante del Departament de Territori. Convocados por la patronal Unauto y el sindicato SLT, un centenar de conductores de VTC se han manifestado coincidiendo con la reunión en la que el Govern ha trasladado al sector su propuesta de nueva ley de transporte de viajeros con vehículos de hasta nueve plazas.

En la calzada, los coches han impedido la circulación de subida por la avenida Josep Tarradellas. En la calle, la protesta ha estado encabezada por una pancarta que señalaba a la consellera, Sílvia Paneque, como responsable de la posible eliminación de 4.000 puestos de trabajo. El texto normativo que plantea el Govern limita la actividad de los VTC a los servicios interurbanos, dejándolos fuera los trayectos entre municipios dentro del Área Metropolitana.

Concentración de VTC delante del Departament de Territori, este martes por la tarde. / Ferran Nadeu / EPC

Trabajo digno

Carlos Luis Delgado, conductor desde hace siete años, ha criticado que “la administración y el sector del taxi no nos dejan trabajar”. “Trabajo es trabajo, cualquiera es digno”, ha explicado otro conductor paquistaní que como otros muchos hacía sonar un silbato en señal de protesta. Antes se dedicaba a la construcción y desde hace un año trabaja como chófer de VTC.

El presidente ejecutivo de Unauto, José Manuel Berzal, ha vuelto a denunciar que la propuesta para la nueva ley ha sido pactada con el propio sector del taxi y ha asegurado que mantiene “la mano tendida” tanto a la administración como al taxi, independientemente de las acciones judiciales que pueda emprender la patronal de los VTC para defender sus intereses.

Ley "contradictoria"

Por su parte, el portavoz del sindicato Aurora en Catalunya, Muhammad Ad Bidal, que agrupa a conductores de origen paquistaní, aunque también marroquí, indio y bangladesí, ha denunciado que la nueva ley, tal y como se está formulando, será contraria a la libre competencia. "El texto busca blindarse ante posibles sentencias judiciales apelando al interés general", ha afirmado. Sin embargo, "es contradictoria", ha subrayado, al obligar a los VTC, por ejemplo, a realizar servicios únicamente precontratados, lo que obliga a los conductores a volver vacíos a la base, lo que genera más contaminación sin aportar servicio alguno.