Conflicto vecinal

Polémica en un edificio de Barcelona: vecinos se quejan de que tienen prohibido subir a sus perros por el ascensor

Un cartel en las zonas comunes genera tensiones sobre la convivencia de los propietarios

Inquilinos de un bloque del Poble-sec denuncian que la propiedad quiere echarlos para especular

Barcelona detecta 357 averías y defectos en un bloque de pisos públicos estrenado en 2023

Un Husky estirado en un banco

Un Husky estirado en un banco / Ferran Nadeu / EPC

Balma Simó

Barcelona
Los carteles colocados en los portales, ascensores, puertas... de los edificios pueden despertar polémicas vecinales y minar la convivencia. O, incluso, cuando se publican en las redes sociales, se convierten en virales y se generan debates.

Eso es lo que ha ocurrido con uno de los últimos casos publicados por la cuenta de @LiosdeVecinos en X, donde se ha compartido un vídeo del marco del ascensor con un cartel en el que se prohíbe a los propietarios de un edificio de Barcelona utilizar el ascensor con sus perros, subir diversos objetos como bicicletas y sofás o sacar la basura... siempre que gotee, eso sí.

El cartel de la discordia

El póster en cuestión señala expresamente el dibujo de un perro tachado, símbolo de prohibición. En repulsa, en el vídeo se puede leer: "Vergüenza total".

La cuenta indica en el pie de la publicación que "en un vecindario de Barcelona no dejan subir perros 🐶 en el ascensor…". La frase directa ha provocado rápidamente reacciones divididas entre los usuarios de la red social.

Comentarios de todo tipo

Algunas personas consideran que se trata de una medida exagerada y discriminatoria hacia quienes conviven con animales de compañía. "Con la cuota de la comunidad se paga también el mantenimiento del ascensor, ¿verdad?, pues eso, el perro sube conmigo en el ascensor sí o sí, por muchas pegatinas que pongan", recalca uno de ellos.

Otro defiende a su mascota y deja claro que hay gente más sucia: "Tengo perro y más limpio que algunas personas".

Mientras que otros defienden la pegatina y aseguran que les han dado una idea: "Perfecto, lo voy a proponer en mi bloque en la próxima reunión de la comunidad".

También, algunos vecinos han defendido que se trata de una norma para garantizar la higiene y evitar posibles incidentes con personas alérgicas o con miedo: "Me parece estupendo, en mi finca se mean y se cagan de vez en cuando".

Viralidad en las redes

La gran mayoría de las publicaciones de Líos de Vecinos consigue convertirse en tendencia. La cuenta recopila mensajes y normas internas de comunidades de propietarios que, en muchos casos, acaban provocando debates en la red social de Elon Musk.

Noticias relacionadas y más

En esta ocasión, los usuarios ironizan con la norma, otros comparten experiencias similares en sus propias zonas comunitarias y algunos recuerdan que la legislación de propiedad permite que los estatutos establezcan límites, pero estos deben ser aprobados por mayoría.

