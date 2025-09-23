Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tráfico

Muere una peatón de 84 años atropellada en la Meridiana de Barcelona

Un turismo chocó contra la peatón a primera hora de la tarde del lunes y fue trasladada de urgencia al Hospital de Sant Pau, donde ha fallecido por la mañana

Dos motoristas pierden la vida en accidentes en Terrassa y Lleida

En estado crítico un conductor herido tras chocar con un tranvía en Barcelona

Archivo - Ambulancia del SEM en una foto de archivo.

Archivo - Ambulancia del SEM en una foto de archivo. / SEM - Archivo

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una mujer de 84 años ha muerto en Barcelona tras haber sido atropellada este lunes en Barcelona. La mujer iba a pie por la avenida Meridiana, a la altura del número 385, en el distrito de Nou Barris. El accidente de tráfico tuvo lugar a las 14.55h, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Un turismo chocó contra la peatón y fue trasladada de urgencia al Hospital de Sant Pau, donde ha fallecido este martes por la mañana. Esta es la séptima víctima mortal en accidente de tráfico en la ciudad en lo que va de 2025. El siniestro se ha producido en la gran intersección de Fabra i Puig, zona actualmente en obras para la pacificación de la avenida.

"Al lugar se desplazaron efectivos de la Unidad Central de Investigación de Accidentes de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para elaborar el informe correspondiente e investigar las causas del accidente, así como ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM)", indica el consistorio. Asimismo, el municipio expresa sus condolencias a la familia y amigos y reafirma "su compromiso de seguir trabajando para reducir las víctimas en accidentes de tráfico".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Via Laietana: el ayuntamiento pinta un paso de peatones tradicional en la plaza de Antoni Maura para paliar la confusión
  2. Los precios suben en bares y restaurantes de Barcelona: menús a 14 euros de media, cervezas a 2,4 y cafés a 1,4
  3. El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
  4. Así es el nuevo recorrido de la Cursa de la Mercè 2025 tramo a tramo
  5. Janet Sanz (BComú) anuncia que deja la política: “Ayudar a hacer mejor la ciudad ha sido el mayor regalo”
  6. Gavà impulsa la construcción de hasta 354 viviendas en la frontera con Castelldefels, en el ámbito de Can Cerdans
  7. Alud de empadronamientos sospechosos en Sant Cugat: el gobierno habla de “mafia” y la oposición denuncia 'opacidad
  8. Cornellà pone en marcha un nuevo sistema de cierre y apertura de los contenedores de orgánico y restos

Muere una peatón de 84 años atropellada en la Meridiana de Barcelona

Muere una peatón de 84 años atropellada en la Meridiana de Barcelona

El juez deniega la prórroga solicitada por el Ayuntamiento de Mataró para la reconstrucción de Can Fàbregas

El juez deniega la prórroga solicitada por el Ayuntamiento de Mataró para la reconstrucción de Can Fàbregas

Herido grave un hombre al ser agredido con una arma blanca de madrugada en Castelldefels

Herido grave un hombre al ser agredido con una arma blanca de madrugada en Castelldefels

El Govern licita las obras del tranvía entre Cambrils Centre y Vila-seca Estació por 133 millones

El Govern licita las obras del tranvía entre Cambrils Centre y Vila-seca Estació por 133 millones

Un camionero que transportaba mercancías peligrosas da positivo en cocaína en Barcelona

Un camionero que transportaba mercancías peligrosas da positivo en cocaína en Barcelona

Los Mossos no detectaron un "peligro evidente" en la conductora que atropelló a seguidores del Espanyol

Los Mossos no detectaron un "peligro evidente" en la conductora que atropelló a seguidores del Espanyol

El tiempo en Barcelona durante La Mercè 2025: previsión día a día

El tiempo en Barcelona durante La Mercè 2025: previsión día a día

¿Qué supermercados están abiertos mañana, 24 de septiembre, en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de centros

¿Qué supermercados están abiertos mañana, 24 de septiembre, en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de centros