Dos figuras de Manchester se suman a los desfiles de la Mercè 2025 en Barcelona

Este martes, Barcelona ha comenzado las fiestas de la Mercè 2025 con un acto internacional: el bautizo de Queen Bee y The Beast-Bee, dos figuras representativas de la ciudad de Manchester (Inglaterra), que serán protagonistas en los momentos clave de la fiesta mayor y participarán en actos y desfiles que forman parte de la programación de cultura popular de la Mercè.

El evento, celebrado este martes en el patio del Ayuntamiento de Barcelona, ha reunido a autoridades locales y británicas, entre ellas la alcaldesa de Manchester, Bev Craig, el teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, y el concejal de Cultura, Xavier Marcé.

La alcaldesa de Manchester, Bev Craig, durante su intervención en Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Figuras inglesas creadas en Barcelona

Las dos figuras, creadas por los artesanos barceloneses Pau Reig y Dolors Sants con el asesoramiento de grupos de cultura popular de Manchester, representan la famosa abeja obrera, emblema de la ciudad británica a raíz de la Revolución Industrial, en honor al trabajo de sus habitantes.

Este martes, la alcaldesa británica Bev Craig ha declarado que se trata de un intercambio cultural que refleja “unidad, fuerza y resiliencia”. Por su parte, el teniente barcelonés Jordi Valls ha destacado que estas figuras simbolizan “el hermanamiento entre las dos ciudades”, además de enriquecer los actos festivos de Barcelona.

Actos con la presencia de Queen Bee y The Beast-Bee

Como parte del hermanamiento cultural, las nuevas figuras de Manchester estarán presentes en algunos los grandes momentos de la fiesta. Serán los siguientes: