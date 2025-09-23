Cultura popular
Dos figuras de Manchester se suman a los desfiles de la Mercè 2025 en Barcelona
Este martes, Barcelona ha comenzado las fiestas de la Mercè 2025 con un acto internacional: el bautizo de Queen Bee y The Beast-Bee, dos figuras representativas de la ciudad de Manchester (Inglaterra), que serán protagonistas en los momentos clave de la fiesta mayor y participarán en actos y desfiles que forman parte de la programación de cultura popular de la Mercè.
El evento, celebrado este martes en el patio del Ayuntamiento de Barcelona, ha reunido a autoridades locales y británicas, entre ellas la alcaldesa de Manchester, Bev Craig, el teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, y el concejal de Cultura, Xavier Marcé.
Figuras inglesas creadas en Barcelona
Las dos figuras, creadas por los artesanos barceloneses Pau Reig y Dolors Sants con el asesoramiento de grupos de cultura popular de Manchester, representan la famosa abeja obrera, emblema de la ciudad británica a raíz de la Revolución Industrial, en honor al trabajo de sus habitantes.
Este martes, la alcaldesa británica Bev Craig ha declarado que se trata de un intercambio cultural que refleja “unidad, fuerza y resiliencia”. Por su parte, el teniente barcelonés Jordi Valls ha destacado que estas figuras simbolizan “el hermanamiento entre las dos ciudades”, además de enriquecer los actos festivos de Barcelona.
Actos con la presencia de Queen Bee y The Beast-Bee
Como parte del hermanamiento cultural, las nuevas figuras de Manchester estarán presentes en algunos los grandes momentos de la fiesta. Serán los siguientes:
- Toc d’Inici (martes 23 a las 20:00 h): Las figuras del bestiario, el Seguici Popular, los Gegants y el Àliga de Barcelona bailarán desde el Palau de la Virreina hasta el Ayuntamiento.
- Cabalgata de la Mercè (miércoles 24 a las 18:00 h): La gran cita con los 'gegants' y uno de los eventos más emblemáticos y familiares de las fiestas. El recorrido pasará por la plaza de Catalunya, Fontanella, Via Laietana, Jaume I y plaza Sant Jaume.
- Plantada i Passejada de Bèsties (viernes 26 a las 20:00 h): Un desfile relajado, sin petardos ni fuego, que arrancará en la plaza Comercial del Born, con todo tipo de bestias fantásticas.
- Correfoc de la Mercè (sábado 27 a las 20:30 h): el espectáculo de fuego empezará en paseo de Gràcia con Rosselló, con dragones, diablos y las bestias invitadas. Se recomienda a los asistentes acudir bien cubierto con ropa de algodón y protección para los ojos.
