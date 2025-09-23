El juez deniega la prórroga solicitada por el Ayuntamiento de Mataró para la reconstrucción de Can Fàbregas

El juzgado contencioso administrativo 7 de Barcelona ha denegado la prórroga solicitada por el Ayuntamiento de Mataró (Maresme) para tener más tiempo para poder reconstruir la nave catalogada de Can Fàbregas en su lugar original. La nave se desmontó hace 15 años y las piezas se conservan desde entonces en un solar municipal. El objetivo del consistorio era reconstruirlo en un lugar próximo, ya que en el emplazamiento original se tenía que levantar un Corte Inglés, pero la justicia tumbó el proyecto.

A finales de 2024, el mismo juzgado emitió un auto instando al consistorio a ejecutar una sentencia de 2014 que ya le obligaba y le daba "un plazo improrrogable de un mes".

El juez argumenta ahora que el consistorio "ha tenido tiempo más que suficiente" para iniciar los trámites para la reconstrucción de la nave. Asimismo, le reprocha que no haya hecho nada, aunque la primera sentencia es de hace más de una década.