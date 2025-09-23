Hospitribu, el proyecto autogestionado de un grupo de madres de L'Hospitalet para hablar de crianza y maternidad

Del boca a boca y de encontrarse en distintos espacios, un grupo de madres del Centre de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) empezó a moldear la idea de reunirse asiduamente en algún espacio para intercambiar experiencias sobre crianza y maternidad. Esa idea espontánea y primigenia fue tomando forma hasta materializarse a principios de este mes de septiembre bajo el paraguas del proyecto Hospitribu, una iniciativa autogestionada por las mismas madres que, cada lunes, se encuentran en una sala del casal del barrio para compartir experiencias, aprendizajes ideas.

El pasado 1 de septiembre, el grupo de WhatsApp de familias interesadas en formar parte del Hospitribu ya contaba con 28 usuarios. Eso sí, no implica que todas las personas acudan siempre a la reunión semanal. Marta Lordén, una de las impulsoras de la iniciativa, explica que no contaban con este tipo de grupos en la ciudad, más allá de algunas iniciativas similares en los ambulatorios. Sin embargo, Lordén apunta que estos espacios están muy enfocados en la parte médica y no tanto en el aspecto "emocional", que es en el que se centra la iniciativa.

Aunque el proyecto acaba de arrancar, Lordén comenta que el grupo ya ha planteado poder hacer sesiones también por la tarde. Algo que irán viendo poco a poco. También les gustaría que la iniciativa pudiera extenderse a otros centros cívicos y casales de la ciudad, de modo que no sea un proyecto que empiece y termine en el Centre. "La idea es poder compartir dudas y estar acompañadas por mujeres que están en el mismo punto que tú", destaca Marta Lordén.

Ella apunta también que, en un futuro, les gustaría contar con el apoyo del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat y que fuera la administración local la que liderara los grupos de la mano de profesionales que pudieran asesorar y conducir el grupo. En esta misma línea explica que en el casal de Centre tampoco cuentan con un extenso catálogo de material para los niños más allá de la alfombra en la que se reúnen y "cuatro juguetes" para los más pequeños. Lordén señala que las puertas están abiertas desde el momento del embarazo y hasta que las madres puedan acudir.

Así, el proyecto cuenta también con el apoyo de la Associació de Famílies de L'Hospitalet de Llobregat, una entidad gestada en 2024 y constituida formalmente a principios de 2025 que busca hacer de L'Hospitalet una ciudad más amable para los más pequeños. "Las criaturas son el futuro y por eso queremos que la etapa 0-3 años y las familias sean puntos prioritarios en las políticas sociales", defiende la entidad.