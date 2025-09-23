Herido grave un hombre al ser agredido con una arma blanca de madrugada en Castelldefels

Los Mossos d'Esquadra investigan la agresión con arma blanca a un hombre, que sufrió heridas graves en una pierna por las que fue trasladado de urgencias a un hospital, la madrugada del domingo en Castelldefels (Baix Llobregat).

Según ha adelantado 'El Caso' y han confirmado a EFE fuentes policiales, los hechos ocurrieron hacia las 04:30 horas de la madrugada del sábado al domingo en la Calle 5 de Castelldefels, cuando, por motivos que se investigan, una persona agredió con un arma blanca a otra en la vía pública.

Debido a la agresión, la víctima sufrió una herida grave en la pierna, por lo que fue evacuada de urgencias al Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).

La Policía Local de Castelldefels fue la primera en intervenir en este caso, si bien ahora la investigación para intentar aclarar las causas de la agresión y para identificar y detener al autor la han asumido los Mossos d'Esquadra.