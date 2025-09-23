Suceso
Herido grave un hombre al ser agredido con una arma blanca de madrugada en Castelldefels
La persona herida fue evacuada de urgencias al Hospital Universitari de Bellvitge
Los Mossos d'Esquadra investigan la agresión con arma blanca a un hombre, que sufrió heridas graves en una pierna por las que fue trasladado de urgencias a un hospital, la madrugada del domingo en Castelldefels (Baix Llobregat).
Según ha adelantado 'El Caso' y han confirmado a EFE fuentes policiales, los hechos ocurrieron hacia las 04:30 horas de la madrugada del sábado al domingo en la Calle 5 de Castelldefels, cuando, por motivos que se investigan, una persona agredió con un arma blanca a otra en la vía pública.
Debido a la agresión, la víctima sufrió una herida grave en la pierna, por lo que fue evacuada de urgencias al Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).
La Policía Local de Castelldefels fue la primera en intervenir en este caso, si bien ahora la investigación para intentar aclarar las causas de la agresión y para identificar y detener al autor la han asumido los Mossos d'Esquadra.
- Via Laietana: el ayuntamiento pinta un paso de peatones tradicional en la plaza de Antoni Maura para paliar la confusión
- Los precios suben en bares y restaurantes de Barcelona: menús a 14 euros de media, cervezas a 2,4 y cafés a 1,4
- El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
- Así es el nuevo recorrido de la Cursa de la Mercè 2025 tramo a tramo
- Janet Sanz (BComú) anuncia que deja la política: “Ayudar a hacer mejor la ciudad ha sido el mayor regalo”
- Gavà impulsa la construcción de hasta 354 viviendas en la frontera con Castelldefels, en el ámbito de Can Cerdans
- Alud de empadronamientos sospechosos en Sant Cugat: el gobierno habla de “mafia” y la oposición denuncia 'opacidad
- Cornellà pone en marcha un nuevo sistema de cierre y apertura de los contenedores de orgánico y restos