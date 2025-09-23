El Govern licita las obras del tranvía entre Cambrils Centre y Vila-seca Estació por 133 millones

El Departament de Territorio, Habitatge i Transició Ecològica ha licitado la construcción de 12 kilómetros del tranvía del Camp de Tarragona por un importe de 132,9 millones de euros. Se trata de buena parte de la infraestructura de la primera fase del despliegue de esta nueva modalidad de transporte interurbano en Tarragona que gestionará Ferrocarrils de la Generalitat.

Esta primera fase, que entrará en funcionamiento el primer trimestre de 2028, constará de 14 kilómetros de longitud, 14 estaciones (tres de las cuales serán intercambiadores), un centro operativo con cocheras y talleres en Vila-seca, siete tranvías y la construcción de un eje cívico para bicis y peatones. El trazado sacado ahora a concurso es el que conectará Cambrils Centre y Vila-seca Estació, e incluye la construcción de una plataforma para dos vías y paradas con andenes laterales de 40 metros de longitud. Dos de ellas serán de intercambio con las estaciones de Adif de Salou Port Aventura y Vila-seca. El concurso también incluye la línea aérea de contacto alimentada por cinco subestaciones eléctricas, con tramos específicos sin catenaria.

Trayecto de la primera fase del tranvía por Camp de Tarragona, que conectará Vila-seca con Cambrils. / El Periódico

Inicio de obras

Este mismo mes comenzarán las primeras obras de infraestructura del tranvía del Camp de Tarragona, con un presupuesto de 15,8 millones (sin IVA). La línea se completará próximamente con la licitación de las obras de cruce bajo la línea ferroviaria Vila-seca–Tarragona, prevista para este año. A estos trabajos, se suman las actuaciones que se llevarán a cabo de urbanización y de configuración del eje para facilitar la movilidad a pie y en bicicleta en los municipios de Cambrils, Salou y Vila-seca, que ejecutará cada ayuntamiento con financiación de la Generalitat, que aportará 26,5 millones.

Finalmente, para completar la primera fase, se prevé el impulso de las obras del tramo Cambrils nord–Cambrils Centre para finales de año. “El Govern avanza en una actuación que transformará la movilidad de la segunda área metropolitana de Catalunya, que debe permitir incrementar el uso del transporte público y es estratégica para la descarbonización del transporte”, ha afirmado la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha destacado el esfuerzo del Govern "en las mejoras de la movilidad en todo el país", considerando el tranvía una infraestructura "de las más importantes en el Camp de Tarragona”.

La consellera Sílvia Paneque con los alcaldes de los municipios de la primera fase del Tram Camp. / Jan Magarolas

Centro operativo

Asimismo, el Departament ha encargado a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya la licitación de las obras del centro operativo de Vila-seca, con una inversión de 24,7 millones, que incluyen el taller, las cocheras y las oficinas para la gestión y control del tranvía, además de una subestación eléctrica. La licitación está prevista para este otoño. Para la explotación por parte de FGC, la operadora también adjudicó este verano el contrato de adquisición de siete unidades de material móvil.

Futuro gran despliegue

En paralelo a las obras de la primera fase, la Generalitat también está trabajando en la tramitación de la segunda fase, que completará el tranvía del Camp de Tarragona. Corresponde a la conexión de Reus y Tarragona y el acceso al aeropuerto de Reus. Se trata de una obra de gran magnitud: requerirá de una inversión de 287 millones de euros, una actuación que se estima que beneficiará a 9,5 millones de personas que usarán el nuevo transporte cada año, en servicios tanto interurbanos como urbanos. Cuando esté completamente desplegado, constará de una red de 46 kilómetros, con un total de 47 estaciones, 10 de las cuales serán intercambiadores.