La Font Màgica de Montjuïc reabre por la Mercè con nuevos controles y luces led

Se hacía difícil alrededor del mediodía avanzar por la avenida Reina Maria Cristina sin acabar apareciendo de rebote en la foto de alguna de las personas que paseaban por la calle que acogerá estos días el principal escenario de las fiestas de la Mercè. Y es que la estampa de la emblemática entrada a la montaña de Montjuïc de este martes ha sido cara de ver los últimos años: todas las fuentes de la avenida, incluida la Font Màgica, estaban en funcionamiento.

Un hombre se toma una fonto junto a la Font Màgica, este martes / Nazaret Romero

A causa de la sequía, la imagen se ha producido estos últimos tres años en contadas ocasiones y siempre a modo de prueba o de trabajos de mantenimiento. El de este martes, eso sí, será el último ensayo general antes del reestreno oficial de la obra de Carles Buïgas este miércoles a partir de las 11.00 horas, con ocasión del día grande de la fiesta mayor de la capital catalana.

Desde ese momento, y hasta que otra cosa lo impida, la Font Màgica ya no dejará de brotar agua y se engalanará por primera vez este próximo domingo 28 de septiembre, para el piromusical de la Mercè. La fuente presentará nuevas coreografías y será una de las protagonistas del espectáculo cuya selección musical está a cargo este año de Estopa. Será el pistoletazo de salida definitivo para el regreso de los espectáculos diarios de jueves a domingo de luz y música del histórico fontanal.

Este hiato en su historia, sin embargo, ha servido para que el Ayuntamiento de Barcelona haya actualizado algunos elementos de uno de los principales atractivos de la Exposición Universal de 1929. Así lo ha explicado desde las entrañas de la ya casi centenaria construcción el director de operaciones de la empresa municipal Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA), Gustavo Ramon.

En concreto, Ramon ha detallado dos proyectos a gran escala que han llevado a cabo estos años de parón. La primera es la renovación de todo el sistema control, lo que viene siendo el "cerebro de la fuente", en palabras del técnico. "Lo hemos actualizado con tecnologías del hoy en día para dar robustez y mejorar el sistema de la fuente", ha detallado Ramon.

Una cabina en la sala central de control de la Font Màgica / Pau Lizana

La magia de la fuente

La segunda es el cambio de la iluminación, que hasta ahora funcionaba con tecnología halógena y que ahora ha pasado a depender de bombillas LED, lo que ha permitido "reducir prácticamente un 80% el consumo energético", ha explicado el responsable de BCASA. Renovar las bombillas no implica, por otro lado, renunciar al mismo sistema lumínico con el que trabaja la fuente desde su inauguración. Y es que, por raro que pueda parecer, las luces de la Font Màgica no son de colores, todas son blancas. Las bombillas se colocan en el medio de unos primas compuestos de unas láminas de metacrilato de colores que giran y es el giro el que provoca la característica luz del agua.

"Es el sistema original de Buïgas que se ha mantenido. Todos los cambios que se han hecho a lo largo de la historia en la Font Màgica han tenido como objetivo mantener la idea y el espíritu original de la fuente", ha defendido Ramon.

Un técnico reemplaza las láminas de metacrilato de uno de los primas que ilumina la Font Màgica / Pau Lizana

La visita a la sala de control, eso sí, permite ver que sí se han producido algunos cambios en su funcionamiento desde el inicio de la fuente. Sin ir más lejos, la música no acompañó al agua y el color hasta los años 70. Pero el cambio más notorio es la programación de los espectáculos.

Una sala a pocos metros de la entrada a los controles de la fuente enseña una serie de manivelas, botones e indicadores que se accionaban manualmente durante los espectáculos. "Seguían un guion y podían ir accionando los diferentes juegos y las combinaciones de agua", explica Gustavo Ramon, que detalla que entonces eran necesarias como mínimo tres personas en la sala durante los espectáculos. "Ahora todo esto se hace de manera automática, siempre con la supervisión de una persona, pero ya está programado con la música", detalla el técnico.

La antigua sala de control manual de la Font Màgica / Pau Lizana

Más agua en Montjuïc

Otra de las actuaciones que han afectado estos últimos años a la Font Màgica es el refuerzo del agua freática que la alimenta. Aunque la fuente ya funcionaba con esta agua subterránea desde los años 90, cuando se produjeron los últimos trabajos de actualización previos a los actuales. Aunque no ha habido un cambio sustancial, Ramon ha explicado que se está intentando dotar de más agua freática a la montaña para el riego de los parques y la limpieza de las calles, además, por supuesto, del agua de las fuentes.