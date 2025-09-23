La Mercè, en directo | Última hora del pregó de Emma Vilarasau, conciertos, actividades y previsión del tiempo

La actriz Emma Vilarasau da la bienvenida a las fiestas de la Mercè con la lectura del pregón este martes a partir de las 19h en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Como marca la tradición, la arropan autoridades, familia y el numeroso público que se congrega en la plaza Sant Jaume para abrir la fiesta mayor. La intérprete catalana releva en este honor a la ilustradora Carme Solé i Vendrell, que inauguró la pasada edición, y la escritora Najat El Hachmi que lo hizo en 2023.

Sigue en este directo de EL PERIÓDICO todas las noticias de última hora de la Mercè, al minuto:

"Barcelona era un sitio donde huir y ser yo misma" "Barcelona se convirtió un sitio donde huir. Nadie nos conocía y nos podíamos comportar como queramos. En los pueblos nos pueden mirar diferente, pero en Barcelona podíamos ser nosotros mimos", dedica unas palabras personales Vilarasau.

Emma Vilarasau: "El teatro tiene necesidad de reinventarse a menudo" "El teatro de esta ciudad ha crecido. Ha tenido sus momentos brillantes, en los que ha sido aceptado pero también en los que no tanto. Ha tenido momentos en el que ha sido obligado a encajar en según qué moldes, pero también ha tenido momentos de innovación. Y es que el teatro tiene necesidad de reinventarse a menudo. Porque la sociedad avanza muy rápidamente", empieza Emma Vilarasau.

Emma Vilarasau empieza a leer el pregón de la Mercè

Alcaldesa de Manchester: "Valoramos la importancia de la cultura" La alcaldesa de Manchester calificó de honor ser ciudad invitada, porque ambas ciudades "valoramos la importancia de la cultura y el papel que juega para ayudar a construir comunidades, orgullo y prosperidad en nuestras ciudades". Graig señaló que las relaciones bilaterales abarcan ya varias décadas a través de "colaboraciones en cultura y deporte, así como en ámbitos como la vivienda, la educación superior, las tecnologías digitales y la sostenibilidad. Estamos deseando reforzar aún más nuestra relación con la ciudad, tanto durante el año siguiente en el período previo a la Merced de 2025, como más allá."

Manchester y Barcelona, unidas Collboni hace un llamamiento a disfrutar de las fiestas con respeto antes de dar paso a Bev Craig, la alcaldesa de Manchester, ciudad invitada a las fiestas. Considerada la capital cultural del norte de Inglaterra, se trata de la primera ciudad inglesa invitada a la Mercè, y los dos responsables municipales ya expresaron la ilusión copartida para que el público de la Mercè pueda disfrutar de todas las propuestas artísticas que ya se están trabajando. "Barcelona y Manchester son ciudades muy afines por su mismo compromiso con la cultura", explica Craig.

Teatro de récord Collboni también dedica unas palabras a una Barcelona que vuelve a batir su propio récord en el teatro con más de tres millones de espectadores. "Y seguiremos creciendo", recuerda Collboni también teatros como el Molino.

"La Mercè es cultura" Collboni también ha recalcado que "La Mercè quiere decir, sobre todo, cultura. Cultura democratizada y libre, y que ocupe todos los espacios de la ciudad", poniendo en valor el gran momento del cine.

Collboni: "Hoy Gaza quema y Barcelona llora" Collboni da la bienvenida a los asistentes. "Alzamos el telón a los cinco días de fiesta". El alcalde de la capital ha puesto en valor que la Mercè es, antes, un acto de amor a la ciudadanía, la cultura, la gastronomía, la lengua catalana, la diversidad, la llibertad, la democracia... También ha querido mostrar esa versión más solidaria de Barcelona denunciando el "genocidio" en Gaza: "Hoy Gaza quema y Barcelona llora. Hoy Gaza quema y Barcelona denuncia estos ataques inhumanos. Hoy Gaza quema y Barcelona actúa". Asimismo también ha dedicado unas palabras como muestra de apoyo a Ucrania.