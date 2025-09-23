Fiesta mayor 2025
DIRECTO | Emma Vilasarau abre las fiestas de la Mercè con un pregón reivindicativo
La conocida actriz da el pistoletazo de salida a la celebración, que llenará de actividades Barcelona hasta el domingo
La reconocida actriz Emma Vilarasau da la bienvenida a las fiestas de la Mercè con la lectura del pregón, este martes a partir de las 19h en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Como marca la tradición, la arropan autoridades, familia y el numeroso público que se congrega en la plaza Sant Jaume para abrir la fiesta mayor. La intérprete catalana releva en este honor a la ilustradora Carme Solé i Vendrell, que inauguró la pasada edición, y la escritora Najat El Hachmi que lo hizo en 2023.
Según ha sabido EL PERIÓDICO, la pregonera de 2025 sorprende con un parlamento de tono notablemente reivindicativo. Así, por ejemplo, se hará eco del encarecimiento de la vivienda, la difícil convivencia de vecinos y turistas, la masacre de Israel en Gaza (Palestina) y las ayudas públicas al teatro.
Cuando se anunció su elección como pregonera, este julio, el alcalde Jaume Collboni reconoció que Vilarasau "se resistió un poco" a aceptar el encargo: “No se creía merecedora de este reconocimiento". Lo suscribió ella misma, al asegurar que fue “un susto” que le provocó “nervios y dudas” por la "responsabilidad" que conlleva.
La Mercè llenará de actos la ciudad hasta el domingo: la fiesta mayor de Barcelona se celebrará este año del 23 al 28 de septiembre y contará con más de 100 conciertos, 80 espectáculos de artes de calle y 55 actividades de cultura popular. Las plazas y los parques de ocho distritos acogerán música, danza, circo y teatro para todos los públicos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Via Laietana: el ayuntamiento pinta un paso de peatones tradicional en la plaza de Antoni Maura para paliar la confusión
- Los precios suben en bares y restaurantes de Barcelona: menús a 14 euros de media, cervezas a 2,4 y cafés a 1,4
- El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
- Barcelona planea convertir el último tramo sin cubrir de la Ronda del Mig en un paseo
- Así es el nuevo recorrido de la Cursa de la Mercè 2025 tramo a tramo
- Janet Sanz (BComú) anuncia que deja la política: “Ayudar a hacer mejor la ciudad ha sido el mayor regalo”
- Gavà impulsa la construcción de hasta 354 viviendas en la frontera con Castelldefels, en el ámbito de Can Cerdans
- Alud de empadronamientos sospechosos en Sant Cugat: el gobierno habla de “mafia” y la oposición denuncia 'opacidad