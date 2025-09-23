DIRECTO | Emma Vilasarau abre las fiestas de la Mercè con un pregón reivindicativo

La reconocida actriz Emma Vilarasau da la bienvenida a las fiestas de la Mercè con la lectura del pregón, este martes a partir de las 19h en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Como marca la tradición, la arropan autoridades, familia y el numeroso público que se congrega en la plaza Sant Jaume para abrir la fiesta mayor. La intérprete catalana releva en este honor a la ilustradora Carme Solé i Vendrell, que inauguró la pasada edición, y la escritora Najat El Hachmi que lo hizo en 2023.

Según ha sabido EL PERIÓDICO, la pregonera de 2025 sorprende con un parlamento de tono notablemente reivindicativo. Así, por ejemplo, se hará eco del encarecimiento de la vivienda, la difícil convivencia de vecinos y turistas, la masacre de Israel en Gaza (Palestina) y las ayudas públicas al teatro.

La actriz Emma Vilarasau, la pregonera de La Mercè 2025 / Zowy Voeten / EPC

Cuando se anunció su elección como pregonera, este julio, el alcalde Jaume Collboni reconoció que Vilarasau "se resistió un poco" a aceptar el encargo: “No se creía merecedora de este reconocimiento". Lo suscribió ella misma, al asegurar que fue “un susto” que le provocó “nervios y dudas” por la "responsabilidad" que conlleva.

La Mercè llenará de actos la ciudad hasta el domingo: la fiesta mayor de Barcelona se celebrará este año del 23 al 28 de septiembre y contará con más de 100 conciertos, 80 espectáculos de artes de calle y 55 actividades de cultura popular. Las plazas y los parques de ocho distritos acogerán música, danza, circo y teatro para todos los públicos.