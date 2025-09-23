Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Control policial

Un camionero que transportaba mercancías peligrosas da positivo en cocaína en Barcelona

Los camiones están implicados en el 40% de los accidentes con víctimas en la AP-7

Los Mossos paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana

Control de mercancías peligrosas de la Guardia Urbana de Barcelona

Control de mercancías peligrosas de la Guardia Urbana de Barcelona / GUB

El Periódico

El Periódico

Barcelona
La Guardia Urbana de Barcelona realizó el pasado viernes 19 de septiembre un control de seguridad vial en la Zona Franca. En él, un conductor de camión que transportaba mercancías peligrosas dio positivo en cocaína tras ser sometido a un test de drogas.

El dispositivo, centrado en la inspección de vehículos que trasladan este tipo de cargas sensibles, se saldó con la revisión de 26 camiones, en los que se detectaron 16 infracciones relacionadas con la normativa de transporte y seguridad, han informado fuentes policiales.

El positivo en cocaína del camionero, que transportaba un contenedor con mercancías clasificadas como peligrosas quedó recogido en el acta del operativo, que forma parte de las actuaciones periódicas de control que realiza la policía local.

