Un camionero que transportaba mercancías peligrosas da positivo en cocaína en Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona realizó el pasado viernes 19 de septiembre un control de seguridad vial en la Zona Franca. En él, un conductor de camión que transportaba mercancías peligrosas dio positivo en cocaína tras ser sometido a un test de drogas.

El dispositivo, centrado en la inspección de vehículos que trasladan este tipo de cargas sensibles, se saldó con la revisión de 26 camiones, en los que se detectaron 16 infracciones relacionadas con la normativa de transporte y seguridad, han informado fuentes policiales.

El positivo en cocaína del camionero, que transportaba un contenedor con mercancías clasificadas como peligrosas quedó recogido en el acta del operativo, que forma parte de las actuaciones periódicas de control que realiza la policía local.