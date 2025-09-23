Control policial
Un camionero que transportaba mercancías peligrosas da positivo en cocaína en Barcelona
Los camiones están implicados en el 40% de los accidentes con víctimas en la AP-7
Los Mossos paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
La Guardia Urbana de Barcelona realizó el pasado viernes 19 de septiembre un control de seguridad vial en la Zona Franca. En él, un conductor de camión que transportaba mercancías peligrosas dio positivo en cocaína tras ser sometido a un test de drogas.
El dispositivo, centrado en la inspección de vehículos que trasladan este tipo de cargas sensibles, se saldó con la revisión de 26 camiones, en los que se detectaron 16 infracciones relacionadas con la normativa de transporte y seguridad, han informado fuentes policiales.
El positivo en cocaína del camionero, que transportaba un contenedor con mercancías clasificadas como peligrosas quedó recogido en el acta del operativo, que forma parte de las actuaciones periódicas de control que realiza la policía local.
- Via Laietana: el ayuntamiento pinta un paso de peatones tradicional en la plaza de Antoni Maura para paliar la confusión
- Los precios suben en bares y restaurantes de Barcelona: menús a 14 euros de media, cervezas a 2,4 y cafés a 1,4
- El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
- Así es el nuevo recorrido de la Cursa de la Mercè 2025 tramo a tramo
- Janet Sanz (BComú) anuncia que deja la política: “Ayudar a hacer mejor la ciudad ha sido el mayor regalo”
- Gavà impulsa la construcción de hasta 354 viviendas en la frontera con Castelldefels, en el ámbito de Can Cerdans
- Alud de empadronamientos sospechosos en Sant Cugat: el gobierno habla de “mafia” y la oposición denuncia 'opacidad
- Cornellà pone en marcha un nuevo sistema de cierre y apertura de los contenedores de orgánico y restos