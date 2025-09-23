El tiempo en Barcelona durante La Mercè 2025: previsión día a día

Barcelona celebra esta semana las fiestas de La Mercè 2025, que tendrán lugar del 23 al 28 de septiembre. Durante seis días, la ciudad se transformará en un gran escenario con conciertos, exhibiciones de cultura popular y actividades para todos los públicos.

Buena parte de los actos se desarrollarán al aire libre, por lo que la meteorología jugará un papel importante en el desarrollo de la programación. A continuación, repasamos la previsión del tiempo para la fiesta mayor.

Previsión del tiempo

Para el martes 23, jornada inaugural, la previsión apunta a lluvias desde primera hora de la tarde y que podrían alargarse hasta la noche. El Meteocat ha emitido una alerta por situación meteorológica de riesgo moderado y señala que se podrían alcanzar los 20 mm de precipitaciones en 30 minutos. Las temperaturas oscilarán entre los 16 ºC y los 22 ºC.

El miércoles 24, día festivo en Barcelona, se esperan precipitaciones por la mañana que podrían remitir a partir del mediodía, momento en que podría salir el sol. Se prevén temperaturas de 16 ºC de mínima y 21 ºC de máxima.

El jueves 25 también podría traer momentos de lluvias, especialmente por la tarde. Así mismo, la predicción apunta a un leve ascenso de la temperatura, con mínimas de 16 ºC y máximas en torno a los 22 ºC.

En cuanto al fin de semana, fechas clave de la fiesta mayor con los conciertos multitudinarios del viernes 26 y sábado 27, además del tradicional piromusical del día 28, las predicciones todavía son muy provisionales. Por ahora, todo apunta a una baja probabilidad de lluvias el sábado, si bien el viernes y el domingo la situación aún es incierta. Las temperaturas se mantendrían estables, con máximas de alrededor de los 24 ºC y mínimas que se acercarían a los 16 ºC los tres días.