Barcelona planea convertir el último tramo sin cubrir de la Ronda del Mig en un paseo

Concebida por el ‘porciolismo’ hace más de medio siglo, la Ronda del Mig sigue abriendo una brecha de más de 800 metros que Barcelona exhibe al desnudo. El vestigio que queda a la intemperie de esa autopista urbana predemocrática penetra por la Gran Via de Carles III y parte Les Corts en torno a la Diagonal. Por debajo de la avenida, se acabó de tender una rambla en 2003 que sepulta 2,2 kilómetros de calzada entre la avenida Carrilet y la calle Mejía Lequerica. Quedó entonces pendiente qué hacer con el tramo destapado hasta la plaza Prat de la Riba, en el límite con el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Ahora, el Ayuntamiento de Barcelona se propone transformar el ‘scalextric’ que acumula hasta 11 carriles en un bulevar, sin cubrir ese trecho de cinturón viario por donde el tráfico fluye a cielo abierto entre tres barrios de la ciudad.

Más de dos décadas después de las últimas obras para enterrar un trozo nada menor del nudo circulatorio, permanece el reto de dar solución a las molestias por ruido y polución que incomodan a los vecinos de la Ronda del Mig. Unos 40.000 vehículos transitan a diario pasando entre viviendas, oficinas, colegios y centros sanitarios.

Entidades vecinales de la zona abogan por que la cobertura se complete, extendiéndola por el sector que discurre al aire libre. Sin embargo, el consistorio les transmitió en julio que, con el informe de su equipo de arquitectos en la mano, descarta el cubrimiento completo. Alega dificultades técnicas para abordarlo.

A modo de alternativa ante las reclamaciones, el gobierno local adelanta a EL PERIÓDICO que ha empezado a planear una reforma para que la vía atenúe su aspecto de circuito automovilístico y adquiera un perfil más apacible para los peatones. Frente a la reivindicación del encapsulamiento, la arquitecta jefe del ayuntamiento, Maria Buhigas, plantea “trabajar por una integración” de la Ronda del Mig, que cree “factible” para “satisfacer las demandas y las expectativas de transversalidad, de reducción de los impactos y que, al salir de casa, los vecinos se encuentren una calle y no una vía segregada”. “Cuando sobre la vía pones semáforos, reduces sección, amplías aceras y pones árboles, ya no es la Ronda del Mig: eso es una calle, es un paseo y vamos a una solución de ese tipo”, define.

Parte del trazado descubierto de la Ronda del Mig por debajo de la avenida Diagonal, en Barcelona / JORDI COTRINA

Socializar y dignificar

El concejal de Les Corts, David Escudé, esgrime que el ejecutivo municipal adquiere el “compromiso de continuar trabajando con los vecinos y las vecinas para socializar y dignificar la Ronda del Mig”. Defiende que tiene que hacerse “integrando esta vía dentro de la trama urbana y que sea un nuevo paseo de la ciudad, mejorando la calidad ambiental y el uso ciudadano”. A su vez, Escudé apela a “la complejidad del proyecto de cubrimiento de la ronda” para concluir que “actualmente no es viable”.

Buhigas afirma que existen “condicionantes físicos” de “fuerza mayor” que llevan a desestimar el cubrimiento. Destaca las salidas de emergencia: con un túnel continuo que superaría los tres kilómetros, tendrían que habilitarse a lo largo del recorrido para cumplir las normas de seguridad y restarían espacio público. También señala el paso de la línea L3 del metro como un obstáculo más bien insalvable a la altura de la plaza Maria Cristina. Le suma que “el CO 2 no desaparece” sobreponiendo una cubierta, sino que habría que extraerlo “concentradamente desde algunos puntos”. “Hay dificultades, a las que se añade un coste que no es baladí”, remata.

La Ronda del Mig a la altura del túnel donde empieza la cobertura acabada en 2003, en Barcelona. / JORDI COTRINA

En contrapartida, Escudé explica que el ayuntamiento pretende alcanzar un “proyecto consensuado” para “remodelar esta vía” y “recuperar el espacio público y fomentar la convivencia en el barrio”. “Apostamos por convertir la Ronda del Mig en una nueva vía más humanizada y que, como en otros paseos de la ciudad, sea sostenible, amable y segura, con más espacios para los peatones y más verde”, describe. “Tenemos que ser capaces de transformar una ronda que, de origen, estuvo pensada y hecha desde los coches para que sea de las personas, una ronda de paseo”, abunda Buhigas.

Propuesta por concretar

Los responsables municipales piden un poco de tiempo para concretar su propuesta. Admiten que no hay todavía planos ni recreaciones virtuales de cómo se modificaría el trazado ni existe un cálculo de cuándo se harían las obras o cuánto costarían.

La arquitecta jefe antepone tres premisas: "Queremos incrementar la conectividad, porque estas infraestructuras son siempre heridas entre dos lados; queremos reducir el impacto del paso de una vía que es interurbana y queremos domesticar las externalidades del tráfico, que tienen que ver con el ruido y la contaminación, y perseguimos como siempre ganar espacio público para el peatón”.

Los carriles de la Ronda del Mig que discurren al descubierto en Les Corts, en Barcelona. / JORDI COTRINA

Buhigas postula que se aspira a lograr esos tres objetivos “sin necesidad de entrada de tener que ir a un cubrimiento”. Ahora se trata de que el ayuntamiento precise cuál es la fórmula para ligar la metamorfosis de la Ronda del Mig. La arquitecta dice que se parte “sin apriorismos”. Sí indica que tendrá que discutirse cuántos carriles sería necesario mantener: “Una acera más ancha nos permite poner árboles, iluminación y comenzar a introducir elementos que ponen urbanidad. ¿Quiere decir que sacaremos todos los vehículos? No, porque forman parte, pero es evidente que esto tiene una reducción de la sección”.

Buhigas agrega el reto de romper el efecto barrera que la autopista urbana provoca en ese flanco de Les Corts. “No es un territorio que tenga un problema de espacios públicos entre edificios, pero falta conectividad”, observa. ¿Cómo se enlazaría un extremo y otro del tramo descubierto de la Ronda del Mig? ¿Tendiendo puentes? ¿Diseñando coberturas parciales? ¿Sería factible pintar pasos de cebra en algunos puntos y ralentizar el tráfico? “Hay diferentes opciones para la conectividad”, responde Buhigas. El trabajo técnico de los próximos meses estudiará todos los escenarios.