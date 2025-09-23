Anna Lleó: “Antes de empezar la Mercè de 2025 ya trabajamos en la de 2026"

Así de entrada, ser jefa de fiestas parece un empleo envidiable.

Es un muy buen empleo se te gusta la cultura, y es vocacional, implica muchas horas de trabajo, pero también trabajar para la satisfacción de toda la gente, y eso es

¿Cuánto hace que está en el cargo?

Cerca de tres años. Llevo más de 20 en gestión cultural.

¿La Mercè es el encargo más complicado del año?

El mayor y el más complejo. El que implica a más colectivos de la ciudad y de fuera. Con toda la riqueza que eso comporta.

La fiesta empieza este martes.

Y dura hasta el día 28. Son cinco días con más de 300 actividades de circo, danza, teatro, música, y otras actividades paralelas, como la Cursa, que no dependen de Cultura directamente pero complementan la programación.

¿El grueso de la fiesta se organiza en el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)?

Todo: es una gestión 100% pública, con un presupuesto público, no se externaliza nada. La producción es nuestra, tenemos un equipo de productores que contratamos, algunos forman parte de la estructura todo el año y otros como refuerzo. Toda la producción es nuestra para velar por la calidad del servicio, para controlarlo, tener cuidado con todos los espacios, los seguimientos de los artistas.

¿Cuánta gente trabaja para preparar la Mercè?

En total, hablamos de más de 800 personas. Unas 600 personas solo en el ICUB, y luego gente de servicios municipales, además de equipos técnicos de empresas de montaje de focos, escenarios, por ejemplo.

Anna Lleó, delante de la sede del ICUB, este lunes. / Ferran Nadeu

Ahora que por fin llegan los cinco días de la fiesta, ¿los organizadores están ya relajados o especialmente tensos?

Siempre mantienes la tensión, es bueno no bajar la guardia. Durante la preparación tienes nervios por varias cosas: saber si podrás contar con un espacio, si podrás encajar una programación, un presupuesto. Siempre tienes trabajo, porque toca hacer seguimiento de lo que has preparado. De repente, empieza a llover.

Llueve siempre durante la Mercè.

Dicen que son las lágrimas de Santa Eulàlia. Siempre llueve durante muchas fiestas mayores, porque se hacen en verano, y ahora menos, pero al final del verano siempre hay un día de lluvia.

Por lo tanto se da por hecho que puede haber anulaciones.

Siempre intentamos apurar al máximo para no suspender un espectáculo, por el público y por los artistas. Pero si peligra la integridad de la gente se suspende. El año pasado llovió, pero de manera tan dispersa que anulamos muy pocas cosas. Pequeñas actuaciones por que había escenarios mojados.

¿Cuánto gasta Barcelona en la Mercè?

3,8 millones de euros.

Justo el 0,1% de los 3.800 millones del presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona para 2025.

Siempre estaría bien tener más presupuesto, pero con el que tenemos hacemos lo máximo posible.

¿Cuándo empezarán a preparar la Mercè de 2026?

La del año que viene la empezamos a preparar más de un año antes. Hace meses que trabajamos para la Mercè de 2026. Porque son muchos espacios, muchas implicaciones. Se necesita un trabajo previo de planificación, de estudio de la viabilidad de algunas propuestas. Los espacios: la ciudad es un espacio vivo y como tal hay obras que empiezan, otras que se acaban. Al actuar en la vía pública necesitamos estudiar muy bien los espacios. No es instalar un espacio en Maria Cristina porque nos apetece, tiene que ser viable. Hay que estudiar lo artístico, los flujos de público. Y cuando trabajas a nivel internacional, necesitas tiempo.

¿Por lo tanto trabajan a la vez para dos fiestas de la Mercè?

Sí, sí.

¿Hay cosas que no saben sobre la del año que viene?

Muchas. Sabemos cosas internas, qué espacios tendremos y cuáles no.

Usted ya no vivió las limitaciones del Covid.

No, llegué en 2023.

Sí ha sufrido afectaciones por obras y otras cuestiones.

Este año recuperamos Maria Cristina porque la previsión de que el Camp Nou ya estuviera inaugurado.

Porque la previsión era que el Barça ya no jugaría a Montjuïc, pero volverá a hacerlo. Pero no el próximo fin de semana, claro.

La noticia que tenemos es que podemos hacer los conciertos en Maria Cristina el próximo fin de semana.

Las obras también han causado cambios, como las de Laietana.

El 'Correfoc' pasó a hacerse en el paseo de Gràcia, dónde se hará este año también. Hacerlo en medio del paseo de Gràcia le da mucha más presencia. A priori no tenemos intención de sacarlo de ahí, pero nunca se sabe. A medida de que se van aprobando las obras nos vamos adaptando.

¿Las cuestiones relativas a la inseguridad no les atañen?

No directamente, pero cuando diseñamos la programación lo hacemos pensando en los flujos de público. Nuestro trabajo es evitar grandes aglomeraciones, y por ejemplo nos contraprogramamos para que no las haya en sitios concretos. Para que no haya núcleos muy potentes de gente. Para eso es tan importante tener tantas actividades.

¿Dónde se contraprograman este año?

Maria Cristina y el Bogatell, donde más público hay. Allí programamos a la misma hora a grandes carteles de música catalana. Es donde hay más gente pero el año pasado y el anterior no hubo grandes incidentes.

¿Puede desgranar las etapas del trabajo de preparación de la Mercè?

Localizamos espacios, algunos sabemos como funcionan pero algunos han sido reformados y hay que analizarlos de nuevo. Luego hay un equipo de programación con siete direcciones artísticas. Los programadores diseñan la programación y luego tenemos toda la línea de contrataciones, tenemos niveles distintos, la internacional es más lenta. Las grandes contrataciones son licitaciones públicas. Hay una parte técnica que depende de la programación, y otra más genérica, que puedes licitar para más tiempo. En marzo o abril ya tenemos que tener muy claro que haremos en la Mercè de septiembre. Luego entran los equipos de comunicación y prensa, y en la última fase, se incorpora un equipo más grande de productores, que trabajan sobre el terreno. Aparte de técnicos y productores, tienes un responsable por cada espacio. Un coordinador de espacio que se encarga de que todo encaje.

¿Los políticos quieren interferir en toda esta preparación?

No. No me pasado durante mis años de carrera donde yo he trabajado, y también en el Ayuntamiento de Barcelona: se da toda la libertad a los artistas, hay una libertad de expresión total.

¿Llega la Mercè a los distritos de la ciudad menos visitados por otros vecinos y por el turismo?

Descentralizar la actividad de la fiesta es un objetivo clarísimo, y este año llegaremos a ocho de los 10 distritos. Es una fiesta dirigida a todo el mundo: a Barcelona, al Área Metropolitana, a Catalunya.

¿Qué dos distritos no acogen actividades de la Mercè?

Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts.

¿Y el año pasado?

El año pasado no hubo actos de la Mercè en Sarrià ni en Gràcia y sí en Les Corts. Ojala pudiésemos llegar a los 10. Es un tema de viabilidad de espacios. Para nosotros es más importante que la cultura llegue todas partes, a otros distritos, que estar en los 10.