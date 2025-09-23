El AMB asume la gestión de los autobuses de Sant Cugat en un "acuerdo histórico" que evita el conflicto judicial

La movilidad metropolitana ha dado un nuevo paso tras años enquistado. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès han firmado este martes 23 de septiembre el esperado convenio para que el organismo supramunicipal asuma la titularidad y gestión del servicio de autobuses urbanos de la ciudad. Con este acuerdo, Sant Cugat se suma a los seis municipios de la segunda corona que ya han integrado su red en el bus metropolitano como Molins de Rei, Cervelló, el Papiol, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts y Castellbisbal. Por su parte, Cerdanyola tiene en marcha la licitación de su servicio, mientras que Barberà del Vallès y Corbera de Llobregat ultiman su traspaso. Torrelles de Llobregat, por su parte, estrenará red de autobuses urbanos.

El acto de firma, celebrado en el consistorio santcugatense, ha contado con la presencia del vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad, Carlos Cordón, y el alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès.“Debemos lograr un transporte público más fuerte, competitivo, sostenible y accesible, porque es el eje de la movilidad metropolitana”, subrayó Cordón. Vallès, por su parte, calificó el acuerdo de “histórico” y aseguró que “Sant Cugat tendrá por fin un servicio de autobús urbano a la altura de una ciudad de casi 100.000 habitantes”.

El convenio establece un plazo de dos años para licitar el nuevo servicio, con posibilidad de prórroga de otros dos si fuera necesario. Mientras tanto, el AMB abonará al Ayuntamiento 4,65 millones de euros anuales, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, para cubrir la prestación actual. La compra de 27 nuevos autobuses, acordada entre ambas partes, se realizará en este periodo transitorio. La futura gestión metropolitana asumirá después el coste de estos vehículos y del servicio resultante.

El efecto más inmediato del acuerdo es que el consistorio encargará al actual concesionario del servicio, la empresa Marfina Bus (pertenece al grupo Moventis), la compra de 27 nuevos buses para renovar la flota. Fuentes municipales de Sant Cugat aseguran que "está previsto que los nuevos autobuses entren en funcionamiento en un año". El coste de su adquisición será subrogado en el contrato que la administración metropolitana acabe licitando, que como en el caso de los otros municipios financiará el consistorio en dos tercios y el AMB en el tercio restante, el correspondiente a las mejoras del servicio.

"Es un acuerdo histórico", explicó a este diario a mediados de julio el alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, quien describía la alianza como "un paso muy importante para mejorar la movilidad de Sant Cugat". De hecho, el edil ya hablaba de un "principio de acuerdo" en enero.

Fin al conflicto abierto entre AMB y Sant Cugat

Atrás queda la exigencia del Ayuntamiento de Sant Cugat al AMB para que le reintegrara unos 20 millones de euros por haber asumido los costes del servicio desde caducó el contrato municipal a finales del 2028. El nuevo convenio prevé que serán, en cambio, 17 millones los que el Ayuntamiento ingresará a cargo de la administración metropolitana por sus gastos en buses urbanos entre 2024 y agosto del 2027, cuando se cumplirá el plazo para que el AMB licite un nuevo contrato.

En su momento, el conflicto Sant Cugat-AMB llegó a sobrevolar los tribunales. Lo afirmó así el propio alcalde Vallès en rueda de prensa. Ante ese escenario, el gerente del consistorio, Jordi Joly, llegó a apercibir de que si llegaba a sede judicial la citada deuda de 20 millones que reivindicaba Sant Cugat "se triplicaría".

El consistorio hizo un requerimiento al ente metropolitano para que asumiera la gestión del servicio y sus costes. Este requerimiento se aprobó en el pleno municipal de marzo de 2024 con los votos a favor de todos los grupos municipales excepto PSC y Comuns, que se abstuvieron. Por su parte, el Consejo Metropolitano rechazó el reintegro de los mencionados 20 millones.