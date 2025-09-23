Mercado emblemático de Barcelona
Un 90% de los comerciantes de la Boqueria de Barcelona apoyan en asamblea la reforma del mercado
Las actuaciones previstas pasan por rehacer la parte central, incorporar más pasillos, cambiar el techo por uno de fibrocemento y transformar el acceso de la plaza Gardunya
La Boqueria de Barcelona se relanza en 2025: nuevo acceso en Gardunya y más variedad de oferta
La Asociación de Comerciantes del Mercat de la Boqueria ha celebrado este martes una asamblea en la que ha apoyado con un 90% de los votos la reforma del mercado, según han informado fuentes conocedoras a Europa Press.
De este modo, la organización respalda la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de reformar el mercado y destinar un presupuesto inicial de 12 millones de euros, con previsión de que esté terminado en 2027.
Las actuaciones previstas pasan por rehacer la parte central, incorporar más pasillos, cambiar el techo por uno de fibrocemento y transformar el acceso de la plaza Gardunya.
