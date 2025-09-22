Paro indefinido
Los vigilantes de seguridad del metro de Barcelona, convocados a hacer huelga durante la Mercè
Denuncian salarios precarios y falta de personal y de preparación de la plantilla.
La Guardia Urbana desplegará controles anti navajas durante la Mercè
Horario del metro y autobuses por la Mercè 2025: refuerzos y servicio especial
El medio millar de los trabajadores de los servicios de seguridad del metro de Barcelona están convocados a una huelga indefinida a partir de la medianoche del miércoles 24 de septiembre, enmedio de las fiestas de la Mercè 2025, que tendrán lugar del 23 al 28 de septiembre..
El comité de empresa de Securitas Seguridad España, en el que es mayoritario el sindicato CCOO, ha hecho una convocatoria unitaria de huelga para reclamar a Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) y a las empresas adjudicatarias más personal y un aumento del salario, en concreto, un complemento de 200 euros.
El Secretario de Acción Sindical de CCOO del Hábitat, Carlos del Barrio, ha explicado a EFE que la Generalitat ha fijado unos servicios mínimos para esta huelga del 75 % y ha precisado que el comité de empresa ha acordado que "no serán más que los habituales", a pesar del refuerzo previsto por las fiestas barcelonesas.
En un comunicado, el comité de empresa señala que las continuas agresiones y la falta de soluciones por parte de la empresa son algunos de los motivos por los que la pasada semana decidieron convocar huelga, a lo que Del Barrio ha añadido que "no se mueve nadie".
"Hemos tomado esta decisión para denunciar la falta de formación específica de la plantilla, que no recibe la adecuada preparación para afrontar situaciones críticas en el metro, una infraestructura pública compleja y de alta concurrencia. También denunciamos la infradotación de personal: los equipos son insuficientes, lo que dificulta el correcto desarrollo de la tarea y aumenta el riesgo, tanto para los vigilantes como para los usuarios".
Además, sostienen que el personal de seguridad privada del metro de Barcelona no tiene suficientes descansos, lo que deriva en un incremento del estrés laboral y, por tanto, en un mayor riesgo de accidentes; y añaden que los salarios actuales en este sector -unos 23.000 euros brutos- no se ajustan a la responsabilidad ni a la complejidad del servicio prestado en el metro.
