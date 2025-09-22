Los viajes en metro y bus en Barcelona evitan las emisiones de 1,7 millones de coches, según TMB

Los desplazamientos en metro y autobuses urbanos de Barcelona evitan cada día la emisión a la atmósfera de 1,6 toneladas de CO2, que equivalen a las que generarían 1,7 millones de coches que realizaran trayectos similares, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) este lunes en un comunicado.

Así, si los 684 millones de viajes realizados en metro y bus de TMB en 2024 se hubieran hecho en coche particular se habrían emitido 430.000 toneladas de CO2 (tomando las emisiones de un turismo diésel medio como referencia), según ha informado este lunes, el día mundial sin coches, la compañía pública de transporte.

Con la publicación de estos datos, TMB ha puesto en marcha una nueva funcionalidad en su web y app que, a partir de ahora, mostrarán las emisiones de CO2 de cada trayecto realizado en transporte público y el equivalente de emisiones si se hiciese en vehículo privado.

La presidenta de TMB y primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha señalado que "el metro y los autobuses de TMB generan un ahorro de emisiones muy importante que muestra cómo el transporte público es clave para la lucha contra el cambio climático". Por eso ha instado a la ciudadanía "a hacer uso del transporte público para seguir avanzando en una movilidad sostenible en Barcelona".

Ocho de cada diez desplazamientos que se realizan hoy en Barcelona se hacen en algún tipo de transporte sostenible (transporte público, a pie, bici o VMP), y el Ayuntamiento de Barcelona trabaja en un nuevo Plan de Movilidad Urbana que permita reducir en un 25 % el uso del coche en los desplazamientos laborales.