Tres de cada diez comercios de Barcelona ya abren los domingos

¿Necesita Barcelona abrir sus comercios más días festivos? Ahora es una nueva encuesta municipal sobre el estado del comercio en la ciudad la que arroja elementos al debate, al revelar que en 2024 las tiendas que levantaron su persiana los domingos en la ciudad crecieron hasta representar el 28,3% (casi tres de cada 10) del total. La normativa así lo permite todo el año en el caso tiendas de menos de 300 m2 no franquiciadas, además de los días autorizados en toda la metrópolis en rebajas y Navidad y del periodo de cuatro meses acordado en zonas turísticas.

Ese dato representa un aumento de 3,3 puntos en un año y más de cinco en dos años, como claro reflejo de la evolución de la capital catalana. El debate volverá a la palestra con fuerza en los próximos meses, con la campaña de apertura los domingos en zonas de gran afluencia turística (ZGAT) de Barcelona recién finalizada el pasado 14 de septiembre y acabado el vigente convenio sectorial que fijaba esos cuatro meses de libertad comercial en dichos ejes desde 2022. El dilema sobre ampliar el calendario liberalizado se enfrenta a datos tanto a favor como en contra.

Varían progresivamente los posicionamientos, también. Y es que un 60% de los comerciantes entrevistados siguen en desacuerdo con abrir, aunque suponen casi cinco puntos menos que un año antes. En la misma media han crecido los partidarios (ya son un 33,4%), de forma que las posiciones son menos distantes. Y también aumenta hasta el 49,2% la cuota de defensores de que la opción de abrir en festivo sea de "libre elección", a mucha distancia del 26,6% que quisieran prohibirlo.

Cabe recordar que en el último estudio Omnibus municipal, la pasada primavera, el 48,3% de barceloneses se mostraron a favor de las aperturas generalizadas en festivo, frente a un 44% en contra. Los partidarios subieron 8 puntos, la cifra más favorable en este sentido desde 2013. Ello alentó hace unas semanas a la asociación Barcelona Oberta (que aglutina a ejes céntricos y turísticos) a reclamar ocho meses de apertura continuada, de Semana Santa a Todos los Santos en las zonas ZGAT. Algo que descarta el comercio de barrio alineado en la patronal Barcelona Comerç.

En la nueva encuesta sectorial a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en base a 2.400 entrevistas efectuadas a finales de 2024 entre propietarios y encargados de negocios, son los comerciantes quienes hablan, sin representantes colectivos. En cuanto a la medida concreta de abrir todos los festivos comprendidos de mitad de mayo y a mitad de septiembre, para aprovechar el flujo turístico estival, el 46,1% lo valoran positivamente, similar porcentaje al año pasado. Mientras que el 38% la consideran negativo, sobre todo los responsables de establecimientos de mercados, equipación personal y automoción, destaca el informe.

Una tienda abierta un domingo el pasado julio, en la Rambla Catalunya. / Zowy Voeten / EPC

De los comercios analizados en barrios turísticos, el 37,7% aprovecharon la medida, mientras que el 59,1% (baja 3,2 puntos en un año) admitió no haber abierto ningún festivo permitido. Con más detalle, el 29,7% (sube 2,2) afirmó haberlo levantado la persiana todos los días posibles. El resto se dividió entre los que abrieron entre 1 o 4 domingos o festivos, un 4,5%. El promedio, se situó en 7,3 jornadas, pero los establecimientos que más abrieron aparte de la alimentación (44,9%), fueron los de ocio y cultura (36,3%) y los de equipación personal (20,1%).

El sondeo refleja que los principales motivos para no abrir aluden a que "los domingos son días de descanso (54%), porque así lo han decidido como "política del negocio" (14,7%) y porque no les es rentable (13,1%).

Por otra parte, las soluciones más comunes para poder abrir los festivos permitidos, son redistribuir los horarios (51,7% y se mantiene), contratar más personal (17,2%) y aumentar las horas extras (11,8%). ¿Y cuál es el resultado económico? En el 42,6% de los establecimientos que operaron los días autorizados, los ingresos fueron más o menos iguales que los costes asociados, mientras que un 32% adujeron que resultaron superiores y un 22,1%, que perdieron dinero.

Un elemento destacado es que el 70,2% de entrevistados tenían conocimiento (más que hace un año) del calendario de aperturas. Algo que destaca la concejala de Promoción Económica y Comercio, Raquel Gil, ya que estabilizar la oferta facilita su difusión también entre los usuarios, esencialmente turistas como principales destinatarios, a quienes informan hoteles, guías y demás operadores.

Negociaciones en los próximos meses

Gil señala que a final de año se iniciarán específicamente las negociaciones con patronales y sindicatos para hablar del calendario de los próximos años. De no haber acuerdo, se prorrogaría tal cual el que acaba de finalizar, pero cualquier propuesta no solo deberá contar con el "consenso del sector", sino también con el suficiente apoyo político, enfatiza.

El sondeo a los comerciantes, a nivel más general, destaca que el 58,2% (subiendo 6 puntos) están bastante o muy satisfechos de la marcha de sus negocios, mientras una cuarta parte opinan justo lo contrario. El aplauso es mayor en el sector de productos cotidianos no alimentarios y menor en el de equipamiento personal. Por zonas, también es más alto en Sarrià-Sant Gervasi y Horta-Guinardó.

Más de un tercio apuntan que su volumen de ventas disminuyó (son menos que en 2023) y un 30% dicen que se incrementó (también a la baja) --sobre todo en el ámbito de ocio y cultura--, mientras que crecen los que opinan que se ha mantenido igual. De cara al futuro, aumentan hasta el 37% los optimistas, mientras que se reducen al 11,8% los que vaticinan que irán a peor. Ese positivismo va en sintonía con la marcha de la economía de la ciudad, según Gil.