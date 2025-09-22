Las tiendas de Barcelona pagan 200 euros más de alquiler mensual que el año anterior: 1.556 euros de media

El pequeño comercio lleva meses alertando del riesgo que comporta para su supervivencia el creciente aumento de los alquileres de locales. Y los datos de la última encuesta al sector, a la que ha tenido acceso este diario, justifican la preocupación, ya que la renta media que se abona en la ciudad (independientemente de la fecha de contrato) ha pasado de 1.362 euros en 2023 a 1.555,9 euros en 2024. Casi 200 euros más al mes en un solo año. La tendencia es la misma en los establecimientos de restauración, que han aumentado en un año de 1.594,3 euros a 1.794,3. Tras los negocios en activo en la ciudad hay un 75,1% de titulares de nacionalidad española, porcentaje que bajó casi cuatro puntos en dos años. Una cuarta parte de los comerciantes son hoy extranjeros.

Los nuevos alquileres están disparados, pero las actualizaciones de los contratos en vigor arrojan ese promedio actual, que supone un gran esfuerzo para muchos operadores. En concreto, el alquiler por metro cuadrado que abonan es de 18,9 euros m² de media, al subir 1,9 euros en 2024. El distrito más caro es Ciutat Vella (33 euros m²), seguido por Sarrià - Sant Gervasi y Gràcia (22,1 y 19,3 euros m² respectivamente). Por supuesto, los ejes 'prime' alcanzan cifras mucho más altas, pero el informe ahonda en la media barcelonesa.

En el nuevo chequeo se especifica ques de los establecimientos visitados, el 91,2% fueron tiendas aisladas en la calle, frente a un 7,5% de paradas de mercados municipales y un 1,3% en centros o galerías comerciales. En conjunto, el 71,8% eran de alquiler, el 16,6% de propiedad (en el caso de comercios de artículos cotidianos no alimentarios es el 29,9%) y el 9,1% son concesión municipal.

Ambiente en el eje comercial de Gran de Gràcia, esta semana. / Elisenda Pons / EPC

En el segmento concreto de la restauración, el tramo de precios más habitual en la ciudad es el que se eleva por encima de los 1.800 euros y copa una cuarta parte de los arrendamientos. En el ámbito de las tiendas, entre los encuestados predomina la franja de 1.200 a 1.799 euros, seguida por la de más de 1.800. Las rentas por debajo de 600 euros son anecdóticas.

Tal vez con esa losa, casi la mitad de participantes opinan que los precios de venta al público subirán, seguidos por quienes estiman que se estabilizarán. En paralelo, bajan sustancialmente hasta ser solo un 40% los que han hecho cambios en ese último año, sobre todo de modernización y en su surtido de productos.

Antigüedad media de 19,7 años

Sin embargo, el comercio autóctono o independiente mantiene con fuerza la hegemonía, a la vista de que las franquicias solo representan un 6,2% y bajan ligeramente, como enfatiza la concejala de Promoción Económica y Comercio, Raquel Gil. Para la edila, otro síntoma de resiliencia del sector es la antigüedad media de los negocios, que se sitúa en 19,7 años, muy por encima de la que alcanza la restauración, como informó este diario el pasado sábado. Ese dato ha crecido 2,7 puntos en un año, y es especialmente alto en el apartado de cotidiano no alimentario, donde se alcanzan los 26,2 años. Por décadas, un tercio de las tiendas actuales abrieron entre 2010 y 2019; un 27,7% entre 2020 y 2023; y un 25,2% antes de 2000.

Tras los mostradores, crecen los titulares extranjeros, que en el caso del comercio alimentario (fruterías, supers...) suponen ya un 33% de los operadores, cifra similar a la que ostentan en el campo del ocio y la cultura (informática, telefonía....).

Por sus características, desgrana el informe final, la superficie media de la zona de ventas baja hasta 76,7 m2, aunque por distritos, las más grandes se ubican en el Eixample y Sant Andreu. En cada establecimiento trabajan una media de 3,1 personas, aunque si se excluyen del cálculo los comercios con más de 10 trabajadores para evitar distorsiones estadísticas, el promedio pasa a 2,6 personas, que suelen incluir a un empleado-propietario. Por sexos, el sector sigue dominado por las mujeres (55%), aunque no así en la titularidad, donde se invierte la cuota. En las plantillas, siete de cada 10 tienen entre 25 y 54 años.

Preocupados por los robos y la suciedad

Sobre las preocupaciones que desvelan de puertas adentro, la más citada es la inseguridad y los robos (11,5%, con pequeña subida), seguida por los problemas en el entorno (suciedad, obras, olores) y la poca venta. En cuanto a lo que podría favorecer la marcha de sus negocios, destacan las mejoras en el barrio (8,1%), seguida por un mayor poder adquisitivo, que impulsase la demanda. Y entre las amenazas, vuelven a apuntar a la inseguridad por encima de la competencia de la venta online.

En cuanto a la evolución de sus servicios, el 61,5% de tiendas visitadas disponen de pedidos por teléfono (baja 4,9 puntos), sobre todo, destaca la alimentación de mercados donde prácticamente todos ofrecen esta posibilidad (95%). La opción de hacer compras por app la ofrecen el 37,2%. Cae al 46,9% la cifra de los que ofrece llevar las compras al domicilio.

En la actualidad, el 71,9% de los comercios tiene la gestión informatizada, aunque en la alimentación son solo la mitad. Mientras que un 43,3% (baja 4 puntos) tienen web propia y el 53% diponen de Instagram. Y cabe destacar que el pago en efectivo ya solo representa el 25%.