La presidenta de Barcelona en Comú, Janet Sanz, deja la política

La actual presidenta del grupo municipal de Barcelona en Comú, Janet Sanz, deja su cargo en el Ayuntamiento de Barcelona y abandona la política. Lo ha avanzado el 'Nació' y confirmado a la ACN fuentes del partido este lunes.

Sanz entregará el acta de regidora en los próximos meses. Este mismo lunes por la mañana ha convocado una rueda de prensa para explicar los detalles de su decisión ante los medios de comunicación.

Durante la alcaldía de Ada Colau, Sanz ejerció como segunda teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, desde donde lideró proyectos como las 'superilles' o el inicio de la conexión del tranvía por la Diagonal.

Por ahora, queda la incógnita sobre quién asumirá la presidencia del grupo municipal de Barcelona en Comú y quién será la persona que se presente como candidata a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de 2027.