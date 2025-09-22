Salida inesperada
La presidenta de Barcelona en Comú, Janet Sanz, deja la política
ENTREVISTA | Janet Sanz: “Negar los efectos de la 'superilla' tendría que ser un delito”
La actual presidenta del grupo municipal de Barcelona en Comú, Janet Sanz, deja su cargo en el Ayuntamiento de Barcelona y abandona la política. Lo ha avanzado el 'Nació' y confirmado a la ACN fuentes del partido este lunes.
Sanz entregará el acta de regidora en los próximos meses. Este mismo lunes por la mañana ha convocado una rueda de prensa para explicar los detalles de su decisión ante los medios de comunicación.
Durante la alcaldía de Ada Colau, Sanz ejerció como segunda teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, desde donde lideró proyectos como las 'superilles' o el inicio de la conexión del tranvía por la Diagonal.
Por ahora, queda la incógnita sobre quién asumirá la presidencia del grupo municipal de Barcelona en Comú y quién será la persona que se presente como candidata a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de 2027.
- El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
- Via Laietana: el ayuntamiento pinta un paso de peatones tradicional en la plaza de Antoni Maura para paliar la confusión
- Los precios suben en bares y restaurantes de Barcelona: menús a 14 euros de media, cervezas a 2,4 y cafés a 1,4
- Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
- Así es el nuevo recorrido de la Cursa de la Mercè 2025 tramo a tramo
- L'Hospitalet aprobará su nueva ZBE este mes de septiembre y prevé empezar a sancionar en enero de 2026
- Gavà impulsa la construcción de hasta 354 viviendas en la frontera con Castelldefels, en el ámbito de Can Cerdans
- Esclat abre su primer gran supermercado en Barcelona