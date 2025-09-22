Entre el 22 y el 28 de septiembre
Obras en la estación de tren de Castelldefels: estas son las estaciones afectadas y el bus alternativo
Renfe y la Generalitat pondrán a disposición buses para paliar las afectaciones en la línea R2 Sud
Arranca el primer día de cortes de la R2 Sud con satisfacción de Renfe y resignación entre los usuarios
Renfe ofrece un servicio alternativo por carretera entre el 22 y el 28 de septiembre de 2025 debido a las obras de mejora de infraestructura que Adif ejecuta en la estación de tren de Castelldefels.
Este plan, diseñado conjuntamente con la Generalitat de Catalunya, busca garantizar la movilidad de los viajeros de la línea R2 Sud y los servicios Regionales del corredor sur durante una semana de interrupción ferroviaria, motivada por las obras de mejora que Adif llevará a cabo en la estación de Castelldefels.
Renfe detalla las siguientes afectaciones y servicios alternativos:
• Línea R2 Sud:
◦ El servicio ferroviario se mantiene en los tramos Barcelona Estació de França – Gavà y Garraf – Sant Vicenç de Calders.
◦ Se establecen servicios alternativos de autobús para cubrir los siguientes tramos afectados:
▪ Gavà-Sitges: autobuses con paradas en todas las estaciones (Gavà, Castelldefels, Platja de Castelldefels y Garraf).
▪ Gavà-Sitges: autobuses directos.
▪ Gavà-Castelldefels: autobuses directos.
• Servicios Regionales del Sur (R14, R15, R16 y R17):
◦ Estas líneas inician y finalizan su servicio ferroviario en Cunit.
◦ Desde Cunit, los viajeros pueden continuar su trayecto mediante un servicio alternativo por carretera hasta Barcelona (Zona Universitària).
◦ El punto de transbordo en Barcelona es Zona Universitària, donde los usuarios pueden conectar con los servicios de la L3 de metro.
Renfe asegura que el servicio de transporte alternativo, tanto para la línea R2 Sud como para los trenes Regionales, es accesible para personas con movilidad reducida. En cuanto a la recuperación del servicio, se ha programado que durante la mañana del domingo 28 de septiembre circularán trenes en pruebas sin viajeros. Se espera que a partir de las 14:00 h de ese mismo día se recupere la normalidad en el servicio ferroviario tras la semana de trabajos intensivos en la infraestructura.
- El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
- Via Laietana: el ayuntamiento pinta un paso de peatones tradicional en la plaza de Antoni Maura para paliar la confusión
- Los precios suben en bares y restaurantes de Barcelona: menús a 14 euros de media, cervezas a 2,4 y cafés a 1,4
- Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
- Así es el nuevo recorrido de la Cursa de la Mercè 2025 tramo a tramo
- L'Hospitalet aprobará su nueva ZBE este mes de septiembre y prevé empezar a sancionar en enero de 2026
- Gavà impulsa la construcción de hasta 354 viviendas en la frontera con Castelldefels, en el ámbito de Can Cerdans
- Esclat abre su primer gran supermercado en Barcelona