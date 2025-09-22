En la ronda Europa
Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo en plena calle en Sabadell
No se ha producido ninguna detención y no constan heridos
La Policía de Sabadell amenaza con encerrarse en la comisaría si no mejoran sus condiciones
Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo esta madrugada en la ronda Europa de Sabadell. Según avanzó 'El Caso' y confirmaron fuentes policiales al ACN, el aviso se recibió en torno a las cuatro de la madrugada cuando varios vecinos alertaron al 112 de que habían escuchado disparos en la zona. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes localizaron varios vainas en la vía pública. Según algunos testigos, los autores de los disparos huyeron en dos vehículos. Aunque de inmediato se ha activado el dispositivo jaula comarcal, todavía no se ha producido ninguna detención. A los Mossos no les consta que haya ninguna persona herida.
