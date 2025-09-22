Illa avisa contra la extrema derecha y recuerda a Gaza y Ucrania al inaugurar el memorial del Camp de la Bota

Aún con las autoridades charlando tras el sentido acto de inauguración del memorial a los fusilados del Camp de la Bota, el hijo de Pere Fortuny retrataba a su padre frente al monumento que vela por los 1.686 represaliados que el franquismo ejecutó entre 1939 y 1952 frente al mar, cerca del parque donde se planta la escultura. Josep Fortuny, alcalde de Mollet del Vallès durante la República y el padre de Pere, fue uno de ellos, asesinado el 16 de julio de 1939 en el parapeto que se alzaba al borde de Barcelona y dentro del desaparecido barrio de barracas situado en Sant Adrià de Besòs.

“Estaba en el exilio pero, como decían que tenía las manos limpias, volvió, entró por Irún y lo cogieron, lo llevaron a la prisión de San Marcos, en León, y de ahí consiguió que lo trasladasen a la Model, a Barcelona”, rememora su hijo, que entonces tenía solo seis años. Guarda las misivas que su padre les envió desde el presidio. Ha sido fiel al legado que el progenitor dejó a la familia por escrito: “Tengo muchas cartas; en ellas, mi padre era optimista y nos daba ánimos para vivir a mi madre, a mi hermana y a mí, quiso que siempre fuésemos con la cabeza alta, que no nos avergonzáramos, porque era inocente”.

La asistencia de numerosos descendientes de las víctimas ha imprimido emotividad a un acto solemne para descubrir la escultura del Bosc d’empremtes. Es obra del artista Francesc Abad y estaba pendiente desde hace ocho años, cuando se aprobó instalarlo y se empezó a concebir. Las proclamas contra el olvido de la represión de la dictadura, las advertencias contra la extrema derecha como una amenaza para la democracia y el recuerdo a los muertos en las guerras de Gaza y Ucrania han atravesado la ceremonia.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, saludando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al llegar al acto. / JORDI OTIX

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado el acto. Ha quedado algo mediatizado por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por la presunta revelación de correos electrónicos de la defensa de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, investigado por delitos fiscales. Ortiz ha acudido a Sant Adrià porque uno de los fusilados en el Camp de la Bota fue Javier Elola, fiscal general de la República.

El fiscal general no ha intervenido en los parlamentos y ha declinado hacer declaraciones a los periodistas. Illa ha subrayado que estuviera hoy presente. “Es un honor recibirte aquí, siempre eres bienvenido, tu presencia nos honra”, ha expresado al inicio de su alocución. Al acto también han asistido el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, el delegado del gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, entre otras autoridades, diputados y concejales.

Las autoridades observan el monumento a los fusilados del Camp de la Bota, obra de Francesc Abad, en Sant Adrià de Besòs. / JORDI OTIX

"Patrimonio de todos"

Sin hacer referencia explícita a la ultraderecha ni a ningún partido en concreto, Illa ha alertado contra los movimientos que, “en el mundo y en Catalunya”, pretenden “romper el consenso” en torno a los valores humamos y democráticos. Ha sostenido que el monumento del Camp de la Bota simboliza el “amplio consenso y el compromiso compartido por la memoria democrática y los valores humanos”, que ha avisado que están en riesgo. “Es un patrimonio de todos, más allá de siglas e ideologías”, ha rematado.

El president ha enfatizado que el memorial persigue “recordar y reparar” a los casi 1.700 fusilados durante el primer tercio del franquismo en las inmediaciones de Barcelona. A su vez, ha llamado a comprometerse ante las atrocidades en los conflictos en Palestina y el este de Europa, haciendo un paralelismo con la Guerra Civil. “La situación es diferente pero el dilema moral es el mismo”, ha equiparado Illa, que ha postulado que, “ayer como hoy, el horror en Gaza y Ucrania va más allá de fronteras”. Ha remachado que “en Gaza y Ucrania nos jugamos los valores que definirán la humanidad”.

Asistentes al acto de inauguración del memorial a los fusilados en el Camp de la Bota, en Sant Adrià de Besòs. / JORDI OTIX

Para cerrar, Illa ha deseado que el memorial del Camp de la Bota sirva para “recordar para dignificar a las víctimas, cicatrizar para fortalecer la sociedad y no olvidar para no repetir”. “Un país sin memoria es un país sin futuro”, ha concluido. En sintonía, el alcalde Collboni y la alcaldesa Cañete han abundado en la necesidad de recordar como paliativo a los riesgos por la expansión de los discursos ultras y el éxito electoral de formaciones extremistas en Catalunya, España y el resto del planeta.

Un lugar desaparecido

Los descendientes de los fallecidos han escuchado con atención a las autoridades. El presidente de la Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, Josep Francesc Colomer, ha reivindicado la inocencia de sus familiares y ha agradecido que el memorial se añada a otros espacios de recuerdo de las víctimas del franquismo, “imprescindibles para la construcción de un estado democrático”.

En paralelo, Colomer no ha pasado por alto que, en realidad, el monumento se halla a unos 250 metros del punto exacto donde se apostaba el pelotón de fusilamiento, destruido y anegado por el mar al construirse el puerto deportivo del Fòrum. “Son muchos los espacios de memoria que se han destruido a menudo por intereses especulativos, como el Camp de la Bota. Es impropio de un estado democrático y revictimiza”, ha lanzado.

Fortuny fundó y presidió la entidad que aún hoy representa a los descendientes de las víctimas de la dictadura. La creó en 1976, recién muerto Franco. Entonces empezaron a acudir a evocar a sus antecesores caídos en el Camp de la Bota, cuando aún era un barrio de barracas del que no ha quedado rastro. Piensa que con el homenaje de hoy se salda “una parte de la deuda” con los mártires, pero no toda. “Quedan muchas cosas pendientes: por ejemplo, por parte de las autoridades, un reconocimiento del mal hecho”, reclama a sus 92 años aquel niño que creció huérfano.