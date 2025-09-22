Horario del metro y autobuses en Barcelona por la Mercè 2025: refuerzos y servicio especial

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado los horarios especiales y refuerzos del transporte público con motivo de las fiestas de la Mercè 2025, que se celebrarán del 23 al 28 de septiembre. Metro y autobuses adaptarán su servicio para garantizar la movilidad de ciudadanos y visitantes durante conciertos, espectáculos y eventos multitudinarios que tendrán lugar en los próximos días.

Refuerzo del metro

Durante las noches del martes 23 (víspera de festivo), viernes 26 y sábado 27 de septiembre, el metro funcionará de manera ininterrumpida, con más trenes y personal disponible.

Por otro lado, el miércoles 24, jueves 25 y domingo 28, el servicio de metro funcionará hasta la medianoche.

El ayuntamiento también ha informado de que, con motivo del Festival Internacional Pirotécnico (martes 23 y miércoles 24), los conciertos en la playa del Espigó del Gas, y el espectáculo de drones y conciertos (viernes 26), se reforzarán las líneas L1, L3 y L4 del metro.

El sábado 27, por el Correfoc y los conciertos, todas las líneas de metro contarán con refuerzos. Por otro lado, el domingo 28, con el Piromusical en Montjuïc, se reforzarán las líneas L1 y L3 del metro.

Autobuses: cambios y desvíos

La red de autobuses también verá incrementada su capacidad, con vehículos adicionales y buses articulados para facilitar el acceso a los grandes eventos programados. Además, la línea 150 se reforzará para las actividades que tendrán lugar en la montaña de Montjuïc.

Algunas líneas de bus también verán alterados sus recorridos. Durante el Correfoc (sábado 27), habrá afectaciones en las líneas H10, V15, 7, 22, 24 y en el Barcelona Bus Turístic. Así mismo, la Cabalgata de la Mercè (miércoles 24) afectará a los autobuses que circulan entre la calle Pelai y la plaza de Sant Jaume.