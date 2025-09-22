Corte de tren por obras en Castelldefels: ¿Dónde hay que tomar el bus de los Regionales? Salidas y llegadas en Zona Universitària y Palau Reial

Renfe ha organizado un plan alternativo por carretera entre el 22 y el 28 de septiembre para garantizar la movilidad de los viajeros afectados por el corte entre Gavà y Sitges que afectan a la línea R2 Sud y los servicios regionales del sur, por las obras de mejora de infraestructura que Adif ejecuta en la estación de Castelldefels. Durante este periodo, los trenes del tramo sur de los servicios regionales no llegan hasta Barcelona, por lo que se habilita un servicio de autobuses alternativo que conecta directamente Zona Universitària y Palau Reial con Cunit, facilitando a los pasajeros el enlace con la red de metro y los trenes de Rodalies sin necesidad de canjear billetes.

Los autobuses en dirección a Cunit salen desde Zona Universitària, a un minuto a pie de la parada de la línea 3 de metro, y en sentido inverso llegan a Palau Reial, también a un minuto de la parada de la misma línea, garantizando así la continuidad del viaje hacia el centro de Barcelona.

El servicio de autobuses alternativos tiene una frecuencia de paso de 30 minutos y un tiempo estimado de trayecto de una hora, condicionado por las condiciones de tráfico. El primer autobús sale desde Zona Universitària a las 05.30 horas y el último servicio a las 22.00 horas, coordinado con los horarios de llegada y salida de los trenes. Los días 22, 23 y 25 de septiembre, los autobuses con llegada posterior a la medianoche efectuan parada en Barcelona Sants para cubrir los servicios nocturnos.

Servicio de Rodalies

Por otra parte, para cubrir el recorrido hasta Sitges o Vilanova i la Geltrú hay un servicio alternativo entre Gavà y Sitges y Castelldefels, con autobuses directos cada 15 minutos y microbuses con paradas intermedias cada 30 minutos. Estos servicios comienzan desde Gavà a las 05.00 h y desde Sitges a las 04.50 h, con horarios coordinados para coincidir con los trenes. Los últimos trenes que finalizan ruta en Gavà disponen de enlaces en autobús hasta Vilanova i la Geltrú para garantizar el viaje completo.

Todos los títulos de transporte de Rodalies de Catalunya y de los servicios regionales son válidos para acceder a los autobuses alternativos, siempre que hayan sido previamente validados en la estación de origen. Durante la mañana del domingo 28 de septiembre circularán trenes en pruebas sin pasajeros, y se prevé que a partir de las 14.00 horas se recupere el servicio ferroviario habitual tras la finalización de las obras.