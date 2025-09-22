Cornellà busca "soluciones innovadoras" para mejorar el agua de los lagos del parque de Can Mercader

El programa Laboratorio de Innovación Abierta para el Territorio, una iniciativa de Aigües de Barcelona, ha elegido Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) para lanzar un nuevo reto: encontrar soluciones innovadoras para mejorar la renaturalización de ecosistemas acuáticos en espacios urbanos. En un comunicado, el Ayuntamiento de Cornellà explica que el proyecto se centra en la mejora de la calidad del agua de los lagos del parque de Can Mercader, afectados por un proceso de eutrofización que genera agua verde, malos olores y pérdida de biodiversidad.

El parque dispone de un gran lago central, dos fuentes ornamentales y otros dos lagos más pequeños. Los lagos del parque suman una superficie aproximada de 2.250 metros cuadrados y se llenan actualmente con agua subterránea de la mina de Can Mercader, con un consumo de 86,4 metros cúbicos al día. "Estos sufren una acumulación excesiva de nutrientes como nitrógeno y fósforo, provocada por escorrentías urbanas, presencia de pájaros, sedimentos y un diseño poco ecológico. Esta situación ha derivado en una progresiva degradación del ecosistema acuático", apunta el consistorio.

Para revertirlo, se llama a "'start-ups' con soluciones digitales o tecnológicas (con un nivel de madurez mínimo TRL 6) para participar en un piloto de seis a nueve meses". Las empresas seleccionadas recibirán hasta 25.000 euros para desarrollar y testar sus propuestas en un entorno real, con el objetivo de mejorar la calidad del agua, reducir el uso de productos químicos y fomentar la biodiversidad.

De esta forma, se acelera la innovación abierta en el territorio con soluciones escalables y autónomas que transformen los retos del agua en oportunidades de futuro. El período de inscripción está abierto hasta el 31 de octubre de 2025, a las 12 h, y el proyecto culminará con un 'Pitch Day' el 18 de diciembre, donde se presentarán las soluciones finalistas.