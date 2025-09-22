Collboni prepara un plan para dotar Barcelona de 1.000 cámaras de videovigilancia

Aunque las últimas estadísticas muestran un descenso de los delitos en Barcelona, el alcalde, Jaume Collboni, es consciente de que todavía queda trabajo por hacer para consolidar esa tendencia a la baja. Algunas de las medidas de las que hace bandera el gobierno municipal socialista son mejorar la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales, ampliar el número de juzgados –especialmente para tratar con los delincuentes multirreincidentes- y aumentar la vigilancia en las zonas más conflictivas de la ciudad. En una entrevista de EL PERIÓDICO, Collboni ha avanzado que tiene un plan para que la capital catalana disponga de 1.000 cámaras de videovigilancia para prevenir los delitos.

“Tenemos un plan para instalar 1.000 cámaras en Barcelona”, ha anunciado Collboni. El objetivo es instalarlas en las “zonas más críticas” de la ciudad, “empezando por la zona del litoral y algunas áreas de Ciutat Vella”. Dotar a la capital catalana de un millar de cámaras sería un salto cualitativo y cuantitativo respecto a la situación actual. Hace poco más de un año el propio teniente de Seguridad, Albert Batlle, reconoció que tener poco más de un centenar de estos dispoitivos en la capital catalana es “insuficiente”. Ahora, el alcalde insiste en que “las cámaras tienen y tendrán un papel muy importante en los próximos años para prevenir lo delitos.

El primer edil ha insistido en que este despliegue se llevará a cabo con todas las garantías legales y de protección de derechos fundamentales. “Hay un sistema muy garantista en nuestro país que obliga a que estas cámaras sean autorizadas directamente por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Ni más ni menos”, ha afirmado Collboni, que recuerda que en estos momentos están en trámite 500 cámaras -que cuentan con dotación presupuestaria para el próximo ejercicio municipal- para instalarlas antes de que finalice el mandato, en 2027. Consciente de la situación, el alcalde ha explicado al presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, “cuál era la filosofía de esta política de prevención”.

Por debajo de la media europea

“Barcelona está muy abajo en el número de cámaras de videovigilancia de la media europea”, ha lamentado Collboni. Ciudades comparables en población y atractivo turístico disponen de redes de seguridad mucho más extensas. Según el alcalde, esta diferencia justifica dar un paso decidido hacia una mayor implantación tecnológica en la vía pública, siempre equilibrando seguridad y derechos individuales.

Su idea es usarlas como “arma de prevención” teniendo en cuenta todas las garantías de intimidad y de preservación de la identidad de las personas. De hecho, según las últimas concreciones de Batlle, el gobierno municipal no se plantea que las cámaras tengan identificación facial. Se tiene que autorizar el uso de cada cámara, realizar un expediente y renovar su autorización previa anualmente.

El anuncio llega en un contexto en el que el consistorio busca fortalecer la percepción de seguridad entre vecinos y visitantes. Con este plan, el gobierno municipal aspira a no solo mantener el descenso delictivo, sino también a proyectar una imagen de ciudad más segura.