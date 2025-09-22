Cierra "hasta nuevo aviso" la sala El Pumarejo de L'Hospitalet tras una una orden de suspensión de la actividad

La emblemática El Pumarejo, una asociación cultural sin ánimo de lucro centrada en la música y las artes escénicas, se ha visto obligada a cerrar después de que el Ayuntamiento L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ordenara la suspensión inmediata de la actividad de sala programada. "La resolución llegó sin aviso previo, obligándonos a cancelar toda nuestra programación hasta que se levante la orden", apuntan los responsables de la entidad en un comunicado. Fundada en 2015 en el barrio de Vallcarca de Barcelona y trasladada a L’Hospitalet en 2019, El Pumarejo es una asociación cultural sin ánimo de lucro centrada en la música y las artes escénicas, así como uno de los últimos espacios independientes y 'underground' de la ciudad y del área metropolitana de Barcelona.

Más allá de su función como sala, ha sido un punto de encuentro seguro para "la experimentación musical, la diversidad y la expresión identitaria, además de un escenario de referencia para miles de artistas y colectivos". "Su misión es impulsar movimientos culturales emergentes, ofreciendo a creadores y creadoras un espacio para desarrollarse artística y profesionalmente, fomentar el descubrimiento de nuevas propuestas y contribuir al desarrollo cultural de la comunidad", apunta la entidad en un comunicado. El propio consistorio hospitalense reivindica a preguntas de este diario que El Pumarejo es "el referente en música emergente, no sólo en L'Hospitalet sino en toda el área metropolitana" y que el ayuntamiento tiene "un interés claro en garantizar que pueda seguir desarrollando su actividad en la ciudad en las condiciones óptimas".

En mayo de 2021, apuntan fuentes municipales, El Pumarejo solicitó formalmente la licencia de actividades tipo A para desarrollar la actividad de sala de conciertos con servicio de bar. Es decir, que ahora no tiene una licencia como sala de conciertos, sino que recibe autorizaciones para las distintas actividades que ofrece. Desde entonces, el ayuntamiento ha ido remitiendo requerimientos técnicos y administrativos para que la entidad fuera completando la documentación y "consolidando el cumplimiento de los requisitos para obtener la licencia definitiva". Con todo, el consistorio "ha establecido una medida cautelar de suspensión de la actividad para garantizar que el espacio y actividad se desarrolla en las condiciones óptimas".

"Esta situación forma parte del proceso de regularización para asegurar la continuidad de la actividad bajo el amparo de la legalidad", añaden las mismas fuentes, que destacan también que, a lo largo del proceso, El Pumarejo "ha ido colaborando con el Ayuntamiento, presentando documentación y respondiendo a los requerimientos, incluido el último envío realizado el 5 de septiembre". Ahora, los técnicos municipales "están revisando esta documentación" y, una vez validada, el cierre cautelar "podría ser reevaluado". "Desde su llegada, el equipo de El Pumarejo ha mostrado su voluntad de hacer las cosas bien, iniciando rápidamente los trámites necesarios para regularizar su actividad y cumplir con los requisitos urbanísticos, arquitectónicos y de seguridad que exige la normativa vigente. Estos procesos son largos y complejos, especialmente para proyectos innovadores con características técnicas específicas", apunta el ayuntamiento.

Obras a contrarreloj

En su comunicado, la asociación señala que la suspensión ha "repercutido negativamente" también a promotores y artistas locales, nacionales e internacionales que se han visto obligados a cancelar las fechas de sus respectivos eventos y que la medida cautelar se fundamenta en "la necesidad de realizar un procedimiento de comprobación de los requisitos materiales de la sala". En la resolución se argumenta que la actividad puede generar molestias al vecindario y afectar a la salud de las personas.

"Desde hace años el equipo del El Pumarejo estamos tramitando la licencia definitiva de sala de conciertos, un proceso largo y complejo en el que no hemos dejado de avanzar. Actualmente, contamos con el permiso del ayuntamiento para realizar la actividad que desarrollamos, incluso nos subvencionan un ciclo musical anual y usan el espacio para ciertos eventos institucionales. Aún así, la falta de recursos económicos nos impide culminar las obras con la rapidez que se nos exige", apuntan los responsables de la asociación.

Imagen de archivo de un espectáculo en El Pumarejo. / Ferran Nadeu

"La precariedad en la que vivimos los espacios culturales de este país, sobre todo si somos independientes y en gran medida autogestionados, no nos permite ir a los ritmos marcados por los plazos administrativos", añaden. En su comunicado, El Pumarejo incide en que la notificación actual les obliga a acelerar y finalizar las obras pendientes "en el plazo de un mes, intensificando aún más las dificultades de supervivencia económica dentro de un proceso que arrastramos desde nuestra apertura en L’Hospitalet, sin asegurar que podamos abrir en el plazo de un mes, aunque aportemos toda la documentación y consigamos terminar las obras a tiempo".

Crowdfunding

La entidad remarca también que el cierre les impide generar ingresos desde agosto, lo que impida que puedan afrontar los gastos fijos mensuales (5.300 euros al mes, según apunta la organización) "hasta que podamos retomar la actividad, aparte de poder realizar los pagos pendientes a artistas (4.761 euros) y el coste de las obras requeridas (8.016 euros). "Estamos a la espera de que el Ayuntamiento se posicione y, si todo avanza favorablemente, esperamos poder reabrir en otoño. Sin embargo, para llegar a ese momento necesitamos poder tener la liquidez mínima para cubrir los costes anteriormente detallados", sigue..

Es por ello que el pasado 12 de septiembre activaron un 'crowdfunding' para recaudar fondos. Así, la entidad subraya que, en tan solo cinco días alcanzaron 11.000 euros. "Gracias a estas aportaciones hemos podido iniciar las obras. Aun así, hasta que no se levante la medida cautelar y podamos reabrir, nuestra situación sigue siendo muy frágil y vamos a necesitar apoyo económico mientras seguimos pensando alternativas para sostenernos", apunta la asociación. “Mantener este espacio es necesario y vital. Más que nunca, os necesitamos y os agradecemos enormemente", concluye