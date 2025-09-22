El tiempo en Barcelona durante La Mercè 2025: previsión día a día

¿Lluvia o sol?
Barcelona celebra esta semana las fiestas de La Mercè 2025, que tendrán lugar del 23 al 28 de septiembre. Durante seis días, la ciudad se transformará en un gran escenario con conciertos, exhibiciones de cultura popular y actividades para todos los públicos.
Buena parte de los actos se desarrollarán al aire libre, por lo que la meteorología jugará un papel importante en el desarrollo de la programación. A continuación, repasamos la previsión del tiempo para la fiesta mayor.
Para el martes 23, jornada inaugural, la previsión apunta a lluvias por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 16 ºC y los 22 ºC.
El miércoles 24, día festivo en Barcelona, se esperan precipitaciones por la mañana que podrían remitir durante las primeras horas de la tarde. Se prevén temperaturas de 16 ºC de mínima y 20 ºC de máxima.
El jueves 25 también podría traer algún episodio de lluvia puntual, aunque con menor probabilidad que los días anteriores. Así mismo, la predicción apunta a un leve ascenso de la temperatura, con mínimas de 16 ºC y máximas en torno a los 23 ºC.
En cuanto al fin de semana, fechas clave de la fiesta mayor con los conciertos multitudinarios del viernes 26 y sábado 27, además del tradicional piromusical del día 28, las predicciones todavía son muy provisionales. Por ahora, todo apunta a una baja probabilidad de lluvias y una ligera subida de la temperatura, con máximas alrededor de los 24 ºC y mínimas que se acercarían a los 17 ºC.
