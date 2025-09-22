Barcelona lanza su Distrito 11 para Palestina con Gay como concejala y 1,5 millones de presupuesto

“Desde hoy Barcelona tiene un nuevo distrito”, ha proclamado el alcalde, Jaume Collboni, en un acto solemne desde Saló de Cent repleto de gente. La iniciativa solidaria que el exalcalde Pasqual Maragall impulsó con Sarajevo en el 1995 tras la Guerra de los Balcanes ha echado a andar con la presentación que el primer edil ha hecho desde el ayuntamiento, después de anunciar su reactivación hace un mes desde uno de los campos de refugiados de Amán, en su viaje de cooperación a Jordania. “Con este acto queremos transmitir al pueblo de Palestina que estamos a su lado, que tienen derecho a vivir en su territorio”, ha expresado.

Esta nueva estructura política y técnica, que permitirá reforzar la ayuda y la cooperación con Palestina, contará con un presupuesto inicial de 1,5 millones -medio millón más de lo previsto- y el liderazgo de la segunda teniente de alcalde responsable del área de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, Maria Eugènia Gay. Contará con un equipo técnico dedicado en exclusiva, que liderará un gerente, y un comité asesor presidido por Manel Vila, quién ya se encargó del distrito 11 de Sarajevo. El primer paso para establecer un “vínculo más sólido” es la firma de un acuerdo con la ciudad palestina de Ramala el próximo 15 de octubre, que tendrá “continuidad”.

Así pues, este singular instrumento administrativo, permitirá que técnicos municipales en materias como planteamiento urbano, salud, educación y servicios sociales puedan aportar su conocimiento sobre el terreno o desplazarse a asentamientos para formar a otros técnicos. “Es una política por la paz”, que recoge la tradición de Barcelona con Sarajevo. “Fue una historia de éxito porque el ayuntamiento movilizó su bien más preciado, que es el talento”, ha insistido Collboni.

Acto de presentación del Distrito 11 en el Ayuntamiento de Barcelona. / Jordi Cotrina / EPC

Tendrá “dos motores”, uno de ámbito moral y otro operativo para que “la solidaridad no se quede en palabras, sino se traduzca en actos”. La iniciativa que se impulsó para Sarajevo puso el foco en la reconstrucción tras la guerra. Ahora, el escenario en Gaza pasa por superar el bloqueo de la ayuda humanitaria y detener la escalada de violencia. Aun así, Collboni recuerda que la reconstrucción será clave en el futuro: “Porque lo que está haciendo Israel es destruir y después hará falta reconstruir, y allí estará Barcelona”.

“Motivo de esperanza”

El contacto del Ayuntamiento de Barcelona con las ciudades de Ramala, Belén y Gaza es “constante”, ha recalcado el alcalde. Además, el consistorio mantiene en vigor un convenio con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el Oriente Próximo (UNRWA) desde 2012, a quien ha duplicado su aportación económica dado el contexto de gravedad extrema. Los alcaldes palestinos han podido participar en el acto mediante vídeos en los que han mostrado su agradecimiento por el apoyo recibido y el compromiso del Distrito 11.

El alcalde de Ramala, Issa Kassis, ha expresado su orgullo por que Barcelona impulse esta iniciativa, que califica como un gesto “positivo” y “significativo” que refleja la relación sólida con el pueblo palestino. Ha agradecido cada esfuerzo y decisión tomada y, pese al veto de Israel a Collboni, subrayó que el compromiso de la ciudad condal sigue siendo “motivo de esperanza”.

Por su parte, el alcalde de Belén, Antón Salman, ha afirmado que el "acto de solidaridad" de Barcelona será siempre recordado y ha expresado su deseo de trabajar juntos. Desde Gaza, su alcalde, Yahya Al-Sarraj, ha agradecido el apoyo constante de la capital catalana y el hecho de que nunca haya olvidado a la ciudad, un mensaje que llega en un momento en que “la recuperación y la reconstrucción son urgentes”. “Barcelona se ha mantenido al lado de Gaza en la hora más oscura y eso reafirma la amistad y la determinación compartida”, ha dicho.

Palestina “simboliza la humanidad”

Quien sí ha estado presente en el acto es el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, que ha resaltado que “Barcelona siempre ha estado donde debe estar y ha tenido la iniciativa de mostrar su compromiso con sus propios valores y la humanidad”. Ha subrayado que, aunque quienes tienen “el poder de destruir y matar a todos” intenten doblegar al pueblo palestino, “no van a destruir la voluntad de resistir y de continuar amando la vida”. “Gracias a estas iniciativas se puede mantener la esperanza”, ha añadido. “Hoy Palestina simboliza la humanidad".