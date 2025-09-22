Arranca el primer día de cortes de la R2 Sud con satisfacción de Renfe y resignación entre los usuarios

Los autobuses copan esta mañana el paseo de Vilafranca de Sitges, una de las principales vías de acceso al famoso municipio del Garraf desde la C-32 y hacen más difícil de lo que ya es habitual la circulación rodada en este punto. A los buses de la línea e16 con dirección Barcelona que salen cada día, se suman este lunes, además, una parte importante de los 55 buses que ha fletado Rodalies para cubrir el trayecto entre esta localidad y Gavà.

Y es que la circulación ferroviaria tampoco está siendo fácil esta mañana. Tal y como estaba previsto, se ha interrumpido la circulación en tren entre estas dos poblaciones del sur de Barcelona por las obras en la estación de Castelldefels, donde se está ultimando la reordenación de las vías, así como varias mejoras en la accesibilidad de la parada. Los trabajos se prolongarán toda la semana, así que la normalidad en el corredor sur de Rodalies no volverá hasta el próximo lunes 29 de septiembre.

En declaraciones a los medios de comunicación, la Directora General de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, que se ha desplazado hasta el municipio del Garraf, ha asegurado que se trata de "un corte importante porque afecta prácticamente a un 10% de los usuarios de las líneas de Rodalies", aunque cree que las primeras horas han "funcionado bastante bien" y con "bastante agilidad".

López ha afirmado que la fecha escogida para la interrupción del servicio, que coincide con las fiestas de la Mercè en Barcelona y el día festivo de Santa Tecla en Sitges, deberían ayudar a reducir el impacto en los usuarios habituales del servicio y ha hecho un llamamiento para reducir los "desplazamientos no esenciales". La directora general, de hecho, ha asegurado que "uno de cada dos viajes" en Rodalies, de hecho, se hacen por razones personales distintas al estudio o al trabajo.

Esta afirmación ha irritado a la portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez Llauradó, que asegura que los usuarios se mueven "por obligación". "No nos queda otra. Están jugando con una cosa tan básica como nuestra supervivencia", ha espetado la portavoz, que ha denunciado que este corte está "mucho peor montado que el de Roda" de Berà y que afecta especialmente a las poblaciones del sur de Tarragona. "Son tres horas de ida y tres de vuelta en el mejor de los casos. Nos reventarán", ha denunciado.

Por su parte, Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Catalunya, se ha expresado en términos parecidos a la directora general López, y ha asegurado que se está dando "una buena fluidez del pasaje que va de la estación hacia los buses" y viceversa. Carmona ha defendido que no era posible desviar los servicios regionales por Vilafranca, como se ha hecho en otras ocasiones a causa de las obras que también se están produciendo en este tramo y que "causarían más retrasos que el propio transbordo en Cunit", desde donde ahora salen autocares directos hacia Barcelona.

Entre los usuarios, se mezclan reacciones de sorpresa y resignación, sobre todo para aquellos usuarios que han de llegar hasta paradas situadas entre Sitges y Gavà. Se trata de las estaciones de Garraf, Castelldefels Platja y Castelldefels. La opción para estos viajeros es un autocar, previsto cada media hora, que para en todas estas opciones, lo que obliga a los autobuses a acceder hasta el pueblo de Garraf, solo accesible a través de un tramo de carretera de curvas de la C-31.

Es el caso de Estefanía, que hace una semana que se desplaza hasta su nuevo trabajo cerca de la estación de Castelldefels Platja. "La primera semana había ido bastante bien para lo que es la Renfe, pero ahora me encuentro con esto", explica este joven de Vilanova i la Geltrú en la cola hacia su autocar en el paseo de Vilafranca. Ha cogido el tren en la capital del Garraf hacia las 08.45 horas, y su autocar no se ha puesto en marcha hasta pasadas las 09.20 horas. De no haber estado interrumpido el servicio, este intervalo de tiempo hubiera sido prácticamente suficiente para llegar hasta su puesto de trabajo.

"Ya lo sabía y ya había avisado a mis compañeros, pero a este ritmo voy a tener que llamar para avisar de que llego todavía más tarde", ha lamentado junto antes de que, tras 15 minutos en la cola, la hayan llamado a subir a su bus.