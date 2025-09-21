Via Laietana: el ayuntamiento pinta un paso de peatones tradicional en la plaza de Antoni Maura para paliar la confusión

Si un día nace el carnet de peatón, no sería mala idea que los aspirantes hagan las prácticas en la plaza de Antoni Maura, en la Via Laietana, a la altura de la Catedral. No es fácil moverse a pie por allí. A veces es casi un reto.

En mayo pasado, este diario se hizo eco de la queja de algunos de los habituales de la zona al respecto de lo complicado que resultaba, tras la reforma de la calle, cruzar por la acera del lado Besòs en el tramo en el que coinciden los vehículos que entran y salen de la zona del mercado de Santa Caterina por la avenida de Francesc Cambó con los que entran desde Laietana y también con los que salen del párking que allí se encuentra.

La imagen da fe del desbarajuste que suele darse en este punto de la plaza de Antonio Maura: tres coches bloqueándose el paso. / Elisenda Pons

Plataforma única

Como es una plataforma única, no hay allí un semáforo en rojo que detenga a los coches y dé a los que cruzan caminando un tiempo para atravesar sin interferencias. Además, el paso de peatones que había hasta hace unas semanas no dejaba claro, o por lo menos eso indicaba la realidad del día a día, por donde tenía que cruzar la gente de un lado a otro de la Via Laietana.

Una situación que se complicaba más todavía por el hecho constatado de que muchos de los coches que salían del aparcamiento del lado Besòs, cuya salida está junto a la sede de Foment, circulaban rectos, invadiendo el paso de peatones, en lugar de hacer la curva a la izquierda prevista para que salgan a la calle por el mismo carril que viene de Santa Caterina. En resumen, un lugar de alta complejidad para el paseante, especialmente para el que no conozca la zona, como es el caso de los turistas, tantos, que por allí discurren.

Retorno al pasado

Requerido por estas situaciones, el ayuntamiento contestó en mayo a este diario que la posibilidad de colocar un semáforo en la plataforma única no se contemplaba y que se estaba estudiando cómo reforzar la delimitación del espacio previsto para los vehículos con el fin de paliar el desbarajuste. Y al final el consistorio optó por varios retoques de consideración que efectuó este verano.

El nuevo paso de peatones con franjas blancas, y algunos que no son peatones dispuestos a atravesarlo, el pasado martes. / Elisenda Pons

El principal, el más visible, ha sido pintar un paso de peatones de los de antes, con franjas blancas largas, en lugar de dejar solo los tacos que se usan hace más de 20 años en la ciudad. Esas franjas 'vintage' ayudan a dejar claro al peatón que ese es su espacio. En este caso, conviven con el sistema más moderno, los tacos blancos. Por esa parte, el objetivo de que los peatones que por allí caminan no crucen por cualquier parte, en función del espacio que le dejan los coches, parece un aspecto mejorado.

El refuerzo de la señalización

Otro cambio: se ha instalado jardineras a la salida del párking (antes hubo bloques que en mayo habían sido retirados), de manera que los conductores que de allí provienen ya no tienen más opción que girar la izquierda y entrar a la Via Laietana por donde deben, no como hace unos meses, cuando tantos salían rectos e invadían el paso de peatones. Sin embargo, todavía se da otra disfunción: los vehículos que salen del aparcamiento deben situarse en el carril derecho de la avenida de Francesc Cambó hacia Laietana, y algunos entienden que los dos carriles son de salida y ocupan el lado izquierdo, por donde otros vehículos entran hacia la zona del mercado de Santa Caterina. Y eso suele generar un pequeño colapso cada vez que sucede.

Este martes se dio el caso y el conductor de un autobús de la línea 47 dejó su asiento para advertir a gritos al de un coche que bloqueaba la entrada de otros que venían de Laietana, lo que impedía que el bus avanzara por Laietana en sentido ascendente: “¡Que es el carril de entrada, coño! ¡Que llevamos media hora para pasar el semáforo!”.

Las jardineras instaladas en verano que indican la senda debida a los que salen del párking de Francesc Cambó. / Elisenda Pons

Furgoneta municipal

Las jardineras sí han ofrecido seguridad al peatón delante del párking. El consistorio también las instaló para que ese tramo dejara de servir de lugar improvisado de carga y descarga, que eso también era frecuente. Cierto es que ese objetivo no se acababa de cumplir el martes, cuando junto a las jardineras estuvieron un buen rato aparcadas, sucesivamente, dos furgonetas, una de ellas, del propio ayuntamiento.

Donde se aprecia un problema recurrente es al otro lado de Via Laietana, en el acceso al párking del lado de la Catedral. No es fácil proclamar de quién es la culpa. A poco que uno pase 10 minutos observando, se aprecia que son muchos los coches que bajan de Laietana y para entrar al aparcamiento no eligen el carril previsto, si no el tramo anterior, por lo que atravesan el paseo de peatones y pasan cerca de los peatones. Y eso pese a que la señalización de entrada al párking parece clara.

Un coche entra en el párking que está en el lado Llobregat, pasando por encima del paso de peatones, a centímetros de una familia que estaba en la acera, el pasado martes. / Elisenda Pons

La cuarta jardinera

Tres jardineras marcan un límite junto a la entrada del párking de la Catedral. Es probable que con una cuarta jardinera, en la parte más cercana a la calle, los coches ya no tuvieran espacio físico para entrar por ahí, y quizá así no sucedería más lo que el martes, cuando un coche pasó a centímetros de una familia con niños, para comprobar demasiado tarde que había entrado por donde no debía. Cierto es que también se ve a algún despistado que hace lo mismo en el lado Besòs.

El nuevo paso de peatones no sirvió de aviso para este coche, que entra en Francesc Cambo subiéndo por la zona peatonal. / Elisenda Pons

En suma, la plaza de Antonio Maura da ahora alguna pista más a los peatones para que convivan con los vehículos que por allí pasan, pero no deja de ser un punto de elevada complejidad que obliga a un examen diario que bien merecería un reconocimiento a quien lo supera, e incluso un carnet de peatón.