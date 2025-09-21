Jaume Collboni: "La regulación del alquiler sirve para parar el golpe, después hay que inyectar oferta asequible"

Jaume Collboni ha hecho de la vivienda una bandera de sus dos primeros años de alcaldía e incluso ha acuñado una definición minimalista para su política al respecto: el ‘derecho a quedarse’, es decir, que ningún vecino deba irse a vivir a otro municipio por culpa del mercado inmobiliario. Sin embargo, las regulaciones y medidas realizadas no han logrado por ahora revertir el lastre de una oferta residencial muy escasa y cara para la mayoría de barceloneses.

La vivienda ya es el principal problema de los barceloneses. En el último barómetro desbancó a la inseguridad, en cabeza desde 2018. La velocidad administrativa a menudo choca con la urgencia de la ciudadanía. A modo de ejemplo, el mandato empezó con un acuerdo de cesión de 11 solares al Incasòl y los proyectos para nueve de ellos han llegado este julio, dos años después. ¿Avanza a buen ritmo la producción de pisos sociales?

A final de mandato habremos doblado la capacidad de producir vivienda, de 500 a 1000 anuales. Habremos movilizado suelo equivalente a 10.000 pisos protegidos más. Y la regulación del alquiler ha logrado un primer descenso del 6% de los precios. Veníamos de una escalada de dos dígitos anuales, así que es un éxito. Y prohibir los pisos turísticos a partir de 2028 ha sido una decisión histórica y valiente para que 10.000 pisos en Barcelona pasen al mercado residencial. A nivel europeo, avanzo que dentro de dos semanas nos reuniremos con António Costa, presidente del Consejo Europeo, para que este órgano que reúne a los jefes de gobierno de los Estados miembros tenga por primera vez un punto del orden del día sobre vivienda pública. Los 16 alcaldes de ‘Mayors for Housing’ hemos presionado para sea una política estructural en el nuevo presupuesto de la UE. Lo que más afecta ahora a las grandes ciudades europeas es la falta de vivienda asequible y la expulsión de los jóvenes. El ‘derecho a quedarse’ es el gran objetivo compartido. En Barcelona pensamos que se hace desde la intervención pública en el mercado, porque la vivienda es un bien esencial para la vida.

La regulación de los alquileres ha tenido otro efecto rápido, la contracción de la oferta privada. ¿Es temporal o hay que corregirla?

Ahora hay un choque del mercado, porque estamos cambiando las reglas del juego. He escuchado algunos fondos de inversión diciendo que se retiraban de Barcelona por la “regulación punitiva”: los que dicen esto son los que estaban especulando, los que construían o compraban edificios para venderlos luego con incrementos de dos dígitos. En 10 años el alquiler ha subido un 70% en Barcelona, y no es de las ciudades europeas donde más ha subido. La regulación sirve parar el golpe, después hay que inyectar oferta asequible. Por eso hemos hecho todos los esfuerzos posibles para flexibilizar la reserva del 30%. Lamentablemente está en un cajón hasta que haya las circunstancias políticas que permitan la aprobación.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, retratado por EL PERIÓDICO en Glòries / Ferran Nadeu / EPC

Pedro Sánchez también ha puesto en su diana a los pisos turísticos. Usted siempre señala que los 10.000 de Barcelona nutrirán el mercado residencial convencional. ¿Cómo prevé exactamente garantizar que no se destinen a otros usos o queden vacíos?

El Tribunal Constitucional ha avalado por una amplísima mayoría que los ayuntamientos pueden suprimir esta figura en un mercado tan tensionado. Esto nos da legitimidad ante las batallas jurídicas que probablemente habrá. Que se destinen a vivir en ellos es el paso natural.

Residenciales también son los pisos troceados en habitaciones a precio desorbitado. O los alquileres de menos de un año.

Solo podrán destinarse a las actividades que están reguladas. Cuando los pisos turísticos de Barcelona estén prohibidos, será mucho más fácil distinguir los usos indebidos y combatir la ilegalidad. Mantendremos los cuerpos de inspección intactos para combatirla.

Hoy el gran coladero de abusos son los alquileres de temporada. ¿En qué punto está el veto urbanístico que estudiaban Barcelona, para cerrar ya la grieta?

Estamos pendientes de la regulación en el Parlament de Catalunya, cuyo objetivo debe ser una equiparación con los topes de precio del alquiler regular. Esperaremos al marco jurídico catalán.

Cuando los fondos buitre que cita se hayan ido, ¿será posible proteger un poco mejor a los pequeños propietarios desconcertados?

Yo no soy de los que estigmatiza ser propietario de un piso ni el sueño legítimo de muchas familias de serlo. Forma parte de la cultura de nuestro país. Tampoco a los que heredan el pisos de los abuelos y lo alquilan. Ni siquiera a los que tienen un piso turístico porque compraron una licencia por 240 euros cuando se podía hacer. Simplemente creo que en el contexto actual Barcelona requiere medidas de choque urgentes y que afortunadamente tiene un buen parque hotelero.

¿Tendrá que crecer la oferta hotelera, tras el fin de los apartamentos?

Aún puede crecer, con la actual regulación de alojamientos. Por ejemplo en la Sagrera, donde hay previsto construir hoteles cuando se acabe la estación. En el centro no, porque hay saturación.

Cuando los pisos turísticos estén prohibidos, será mucho más fácil combatir la ilegalidad"

Otra política que ha traído muchas controversias es la unión de tranvías. El martes recibió el primer beneplácito en la ATM. ¿Confía que se aprobará seguro este octubre en el ayuntamiento?

El éxito arrollador de la extensión a Verdaguer, que ha dado un 24% más de pasaje al Trambesòs, explica el cambio de opinión de algunos reticentes. Ha sido una batalla política de esas que al final no tienen que ver con lo que realmente se haga, era un símbolo. Estoy convencido que los tres partidos de izquierdas que lo llevaban en su programa electoral darán el vistobueno en la comisión municipal y podremos licitar la obra civil y el colector pluvial bajo la Diagonal.

¿Sabe cuándo comenzarán o terminarán las obras?

El calendario no está definido, tenemos que coordinar la financiación de la infraestructura ferroviaria con la ATM y la Generalitat. No tardará, pero no quiero dar fechas porque en esta ciudad... ¡da mala suerte!

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, este septiembre en Glòries / Ferran Nadeu / EPC

El tranvía todavía comportará unas obras más en Glòries, aunque la mayor parte han terminado y el parque es un éxito en uso ciudadano. ¿Ha logrado la centralidad que buscaba Cerdà?

Glòries es un símbolo de la conquista o la reconquista de la ciudad por parte de la ciudadanía. Es un cambio de paradigma, de la Barcelona que en los años 60 y 70 se concibió para el coche a la actual a escala humana. Un tambor que cae y un parque que emerge. Y, además, es un espacio de equipamientos y vivienda protegida.

La densidad se le resiste un poco. Uno de los proyectos pendientes que podría ayudar es la llamada Torre Ona. El ayuntamiento avanzó que convocaría un concurso antes que acabe el año. ¿Qué uso tendrá y cómo será?

Para empezar, yo no le pondría nombre. El ámbito de Glòries no está culminado. Tenemos el 70% hecho, pero faltan servicios públicos y más vivienda. Aún tenemos algunos solares, como este, y la idea es ponerlos al servicio de los compromisos pendientes del pacto de Glòries.

¿Mantendrá la vocación de edificio icónico de hace dos décadas?

Esto forma parte de concurso arquitectónico, ya veremos si será icónico o no. Lo importante es que cumpla con el objetivo de proveer servicios públicos y vivienda protegida.

Anunció un gran revulsivo para Montjuïc, que ha empezado a andar con un bus exprés y la ampliación del Sant Jordi Club. ¿Hay novedades del resto de proyectos de la montaña?

La reforma de la Fira va sobre calendario. En noviembre se empiezan a derribar los pabellones para tener los tres nuevos en 2029. Hemos empezado el nuevo Poble Sec, que son 500 pisos protegidos alrededor de la calle Lleida y equipamientos como un polideportivo y la Casa de la Premsa. Afortunadamente todas las administraciones están cumpliendo. La transformación completa tardará un poco más, hasta 3035, con la ampliación de la L2 y la nueva Ronda Litoral. Sobre la primera, tenemos dos años para actualizar el proyecto constructivo. La segunda depende de Fomento y sigue su curso.

Jaume Collboni, frente a la gran Illa Glòries de vivienda pública / Ferran Nadeu / EPC

Otra gran obra en Barcelona no va tan bien de calendario: el Camp Nou. ¿Cree que el Barça podrá jugar en él este otoño?

¡Nunca me habían preguntado una misma cosa de tantas formas diferentes! La primera obligación del ayuntamiento es velar por la seguridad de los aficionados que vayan al campo. Y la segunda es que las obras perjudiquen lo mínimo posible al entorno. Tengo todo el interés, como ciudadano y como alcalde, en que el Camp Nou vaya rápido y bien. Cuando al Barça le va bien, a Barcelona le va bien. Tenemos a un equipo de personas dedicadas todo el año a los trámites del estadio, porque es una obra excepcional y emblemática. Y tenemos fluidez de comunicación con el club. Nunca he querido entrar en calendarios ni compromisos, porque no es el alcalde ni los concejales quienes deben decirlo, sino los responsables técnicos. Y estos tiene todo el apoyo del alcalde para hacer bien su trabajo. Cuando un trámite requiere comprobaciones de documentación o in situ, necesita su tiempo.