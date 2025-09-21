Jaume Collboni: “Los presupuestos de 2026 y 2027 congelarán impuestos a familias y pymes”

A punto de arrancar la Mercè, que da el pistoletazo de salida al curso político en el Ayuntamiento de Barcelona, el alcalde, Jaume Collboni, avanza en una entrevista con EL PERIÓDICO que ya ha empezado a perfilar una propuesta de presupuesto de 2026 para presentar a la oposición y empezar a negociarla. Su plan es aumentar la capacidad de gasto y no subir impuestos a las familias y las pymes hasta el final del mandato. Confía en que es un “buen punto de partida” y apela a la responsabilidad y a la coherencia de los grupos para cerrar un pacto alrededor de Navidad.

Su hoja de ruta es gobernar en solitario hasta 2027, con acuerdos puntuales con ERC y Comuns, y eventualmente con Junts. ¿Qué ventajas e inconvenientes calcula que le habrá supuesto cuando haya acabado el mandato?

Lo diré cuando haya acabado el mandato. Desde el minuto cero dije que intentaría articular una mayoría progresista y no ha sido posible. Es evidente en qué situación están los grupos de la oposición. Respeto la vida interna de los partidos, pero lo que deseo como alcalde es que haya liderazgos claros y con capacidad de interlocutar. No ha sido el caso y eso ha sido una dificultad añadida. Mi intención es buscar acuerdos de izquierdas, sin descartar a Junts en según qué materias.

¿Qué estrategia presupuestaria tiene para 2026?

Buscaremos el acuerdo el tiempo razonable, si vemos que hay voluntad. Si no la hay, terminaremos con el diálogo. Para 2026 presentamos un presupuesto que aumenta la capacidad de gasto manteniendo el compromiso de no subir impuestos a las familias y las pymes hasta el final del mandato, gracias a la generación de ingresos fiscales suplementarios por la buena marcha de la economía de la ciudad y a los ingresos fiscales por el turismo. Es un buen punto de partida para hacer un acuerdo posible.

¿Qué le parecería razonable que le pidieran para dar apoyo a este presupuesto?

Interpelo a la responsabilidad y a la coherencia con algunos discursos que se hacen cuando no se tiene intención de aprobar los presupuestos. Se nos pide más políticas de seguridad y estos presupuestos contienen una promoción de 100 guardias urbanos. Se nos pide hacer más vivienda protegida y las cuentas incluyen el crecimiento de la inversión en materia de vivienda.

¿En qué tiempo sería lógico cerrar un acuerdo?

No me gustaría alargarlo excesivamente. Hay mucho trabajo y muchas inversiones a hacer teniendo en cuenta que tenemos todos los plurianuales garantizados. En el entorno de Navidad es razonable.

El curso anterior no terminó especialmente bien con Junts. Rompieron la negociación del 30% y frenaron la aprobación del reglamento de las táser. ¿Cómo está la relación con ellos?

La relación con todos los grupos es buena y es fluida. Lo que reclamo es mantener los acuerdos y cierta coherencia porque sino es muy difícil gestionar políticamente. Con el 30% lo teníamos a tocar y con las táser lo teníamos hecho… La ciudadanía premia los acuerdos.

¿Y con los Comuns se han rehecho los puentes?

Con los Comuns pasa en general como con el resto de grupos. No quiero hablar de la vida interna en otros grupos ni hacer evaluaciones ni juicios de valor. Pero, por ejemplo, hemos presentado un acuerdo para que la Casa de la Premsa acoja un gran archivo del Institut del Teatre con la Diputación de Barcelona y lo hemos hecho entre Comuns y PSC. Es lo que me gustaría hacer y es posible hacerlo.

¿Barcelona está notando el impulso del nuevo Govern de la Generalitat? ¿Y en qué cosas cree que debería acelerar?

A velocidad récord hemos llegado a muchos acuerdos con la Generalitat, que hace más de una década que estaban pendientes. Hay dos ejemplos muy claros: la ampliación de nueve Centros de Atención Primaria y escuelas que se tenían que construir de forma urgente. En vivienda ha habido una sintonía total. No podríamos haber hecho lo que hemos hecho sin un cambio de marco legislativo por parte del Govern. Hay cosas que eran imperdonables.

El martes empieza la Mercè. El año pasado fue una edición plácida sin incidentes ni protestas. ¿Confía en mantener la buena racha?

Sí, porque afortunadamente se está manteniendo la tendencia al descenso de los hechos delictivos y ha sido gracias a una política contundente en materia de seguridad pública, que incluye el control de las armas blancas. Era uno de los riesgos de la Mercè y ha dado resultado.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, posa para una entrevista de El Periódico. / Ferran Nadeu / EPC

Hace un año, en una entrevista de este diario, aseguraba que se tenía que tener un debate sobre armas blancas. ¿Hay alguna novedad?

Lo que hace el ayuntamiento es prevenir y concienciar a la gente y en esto estamos avanzando. No se puede normalizar la tenencia de armas blancas ni objetos similares cuando se va de fiesta. soy partidario de tener una regulación estricta, que corresponde al Ministerio de Interior y a la Conselleria de Interior.